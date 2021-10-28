Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии

Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме на обсуждении бюджета, призвал лишить КПРФ, "Справедливую Россию — За правду" и "Новых людей" статуса парламентских партий и выгнать их из здания парламента за их позицию относительно бюджета страны.

КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" сразу высказали позицию о том, что их представители не будут голосовать за финансовый документ. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что партию многое настораживает в бюджете.

"Надо с бедностью бороться, а у вас в двух фракциях сидят миллиардеры (КПРФ и СРЗП, которые выступили против бюджета). Что вы считаете чужие деньги (бюджет)? Считайте свои деньги, "Справедливая Россия", — цитирует Жириновского РИА Новости.

Жириновский обвинил представителей "Справедливой России — За правду" в том, что они поддерживают президента, при этом выступая против правительства.

"Вы (СРЗП) выступаете за бюджет или уходите из здания Госдумы. Вы получаете зарплату из бюджета, квартиры — из бюджета, дачи — из бюджета. А на содержание вашей партии (КПРФ) вы получите 1,5 миллиарда, Геннадий Андреевич. Вас бюджет не устраивает? От всех денег откажитесь. И вы тоже, "Справедливая Россия". Получают все от государства, но пытаются его растормошить. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь <...> отсюда! Предлагаю признать утратившими статус парламентской партии КПРФ, "Справедливую Россию" и "Новых людей", — заявил Жириновский.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2021, 02:26
    Гость: гость

    уж сколько бюджетных денег получил жирик и его сынок, никто не получал. пусть откажется от всего, что захапал. пусть вернет всю недвижимость. а вот потом обращается другим партиям.

  2. 29.10.2021, 00:29
    Гость: ABCD

    Это большой демократический секрет. Пока что известно, что КПРФ и ЛДПР получили на прошедшие выборы по 600 миллионов примерно, из бюджета страны.
    Они все давно куплены этой властью с потрохами.

  3. 29.10.2021, 00:19
    Гость: *

    Все они там одинаковые.Все кормятся с заработанного народом.Хорошо устроились.Молчал бы уж...
    Ежегодно:
    • «Единая Россия» –общее финансирование в 5,8 миллиардов рублей. Из них 4,3 миллиарда – поступления от бюджета
    • КПРФ – общее финансирование составило 1,2 миллиарда рублей, из которых 1,067 миллиарда пришло от бюджета.
    • ЛДПР –финансирование на 1,098 миллиарда рублей, из которых 1,051 миллиарда дал бюджет;
    • «Справедливая Россия» –финансирование в размере 507,6 миллионов рублей, 497,8 миллионов из этой суммы приходится на федеральный бюджет

  4. 29.10.2021, 00:16
    Гость: кто-нибудь

    Уймите этого буйного пенса Жириновского.Он надоел всем своим криком заполошной бабы и брызганьем слюной.

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