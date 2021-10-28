Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии

20:48 28.10.2021

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме на обсуждении бюджета, призвал лишить КПРФ, "Справедливую Россию — За правду" и "Новых людей" статуса парламентских партий и выгнать их из здания парламента за их позицию относительно бюджета страны.

КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" сразу высказали позицию о том, что их представители не будут голосовать за финансовый документ. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что партию многое настораживает в бюджете.

"Надо с бедностью бороться, а у вас в двух фракциях сидят миллиардеры (КПРФ и СРЗП, которые выступили против бюджета). Что вы считаете чужие деньги (бюджет)? Считайте свои деньги, "Справедливая Россия", — цитирует Жириновского РИА Новости.

Жириновский обвинил представителей "Справедливой России — За правду" в том, что они поддерживают президента, при этом выступая против правительства.

"Вы (СРЗП) выступаете за бюджет или уходите из здания Госдумы. Вы получаете зарплату из бюджета, квартиры — из бюджета, дачи — из бюджета. А на содержание вашей партии (КПРФ) вы получите 1,5 миллиарда, Геннадий Андреевич. Вас бюджет не устраивает? От всех денег откажитесь. И вы тоже, "Справедливая Россия". Получают все от государства, но пытаются его растормошить. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь <...> отсюда! Предлагаю признать утратившими статус парламентской партии КПРФ, "Справедливую Россию" и "Новых людей", — заявил Жириновский.

