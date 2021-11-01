В Красноярском крае бывший замначальника СИЗО стал директором школы
В городе Ачинске Красноярского края директором школы №11 стал бывший заместитель начальника СИЗО, пишет Газета.RU со ссылкой на сообщение администрации города.
Евгений Мартынов 24 года проработал в краевом главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний, 9 лет из них в качестве замначальника колонии.
Кандидатуру мужчины предложила кадровая комиссия управления образования города. Мэрия из четырёх претендентов на должность главы СШ №11 рекомендовала именно Евгения Мартынова.
«Директору школы необходимо быть грамотным не только в области педагогики, но также уметь выстраивать коммуникации, знать финансово-хозяйственную деятельность, находить решения задач, выходящих за рамки привычного», — заявил мэр Ачинска Александр Токарев, добавив, что предыдущий опыт Мартынова будет полезен на новом месте.
Возглавлявшая эту школу до сентября Ирина Карюкина, что не понимает выбор. «В образовании должны работать люди, имеющие отношение к образованию», - сказала она изданию «Подъём».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жандармам не занимать опыт применения ШВАБРЫ в воспитательных целях.
А еще в Красноярске , министром строительства стал полицай . И жкх они позалазали . Довели до ручки мвд, тюрьмы, ушли на пенсию и поперли во все щели . " СПЕЦИАЛИСТЫ НА ВСЕ РУЧЁНКИ ."
Теперь ученики будут его именовать "кум", ЗАВУЧа "сундук", парту нарами, хоть в столовую за баландой, класс- "хатой", писать на уроках малявы.
дык одно и то же..
Не совсем понятна предъява - у него нет профильного образования или что?