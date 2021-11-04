МЧС уточнило количество погибших при крушении Ан-12

08:50 4.11.2021

На борту грузового самолета Ан-12, который разбился под Иркутском, было девять человек, а не семь, как сообщалось ранее, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя главка МЧС по Иркутской области Андрея Рябоволова.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавшие груз», — пояснил он, добавиви, что из этих девяти человек четверо — граждане России, трое — Белоруссии, двое — Украины.

На текущий момент пока обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек.

Ранее Минтранс Белоруссии сообщал, что на борту было семь человек: два гражданина России, два — Украины и три — Белоруссии.

По предварительным данным, катастрофу спровоцировал ледяной дождь, пишет «Интерфакс».

«Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», - сказал собеседник агентства.

По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

«Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг», - сказал источник.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" разбился днем 3 ноября возле села Пивовариха в 7 километрах от Иркутска.