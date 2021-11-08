Греф назвал способ защитить сбережения от инфляции

Фото с сайта sberbank.ru

Для защиты сбережений от инфляции нужно вкладывать их в облигации федерального займа (ОФЗ), в том числе бумаги, купон которых привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Об этом сказал глава правления Сбербанка Герман Греф.

«Стоит ли вообще делать сбережения в периоды высокой инфляции? Это риторический вопрос. Если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит. Однако при умеренном росте цен на рынке есть инструменты, которые могут защитить от инфляции», — приводит его слова РИА Новости.

Глава Сбербанка отметил, что одним из таких инструментов являются ОФЗ, номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен. «Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала», — заявил Греф.

При этом купон ОФЗ, привязанный к ставке межбанковского рынка RUONIA, корректируется в соответствии с рыночными ставками каждые шесть месяцев, добавил он. Можно найти и похожие корпоративные облигации, например, у РЖД и ФСК, добавил он.

Ранее в Росстате заявили, что годовая инфляция в стране по итогам октября впервые с февраля 2016 г. превысила 8% и достигла рекордных с января того же года 8,13%. В месячном выражении потребительские цены в РФ увеличились на 1,11% — это самый высокий показатель с марта 2015 г.

Целевым показателем по инфляции в России, к которому стремится Центробанк, являются 4%. Этот порог темпы роста потребительских цен преодолели еще в декабре прошлого года, после чего продолжили ускоряться.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2021, 17:23
    Гость: Алевтина

    С каких это пор человеконенавистник Греф стал думать о защите чужих сбережений?...

  3. 08.11.2021, 16:23
    Гость: Инфляция схрумкать готова "доход"

    С самим уже банковским вкладом...
    "Гарант" же с подельником, наоборот,
    "Корысть" усмотреть в этом рады:
    Сподобясь нажить "баснословный жирок",
    Плати-ка, мол, вкладчик, с "навара" налог!

  5. 08.11.2021, 15:14
    Гость: а

    можно купить на все деньги фанеры, построить аэроплан и тоже улететь ко всем чертям. Прошлое уже все извратили значит и будущего играя с бумажками с этими жуликами не ждите.

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