Песков отказался отвечать на вопрос о QR-кодах на транспорте

15:42 9.11.2021

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не обсуждает возможность введения QR-кодов на транспорте и вокзалах. По его словам, это прерогатива правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.

«В администрации (президента) не ведется никаких обсуждений. Вся эта поливариантность находится исключительно в прерогативе правительственного штаба», - цитирует его слова «Интерфакс».

«Нужно туда обращаться с такими вопросами», - добавил он, отвечая на на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее стало известно, что с середины ноября в Татарстане воспользоваться общественным транспортом смогут только люди, имеющие QR-код или справку о медотводе.