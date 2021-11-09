Песков отказался отвечать на вопрос о QR-кодах на транспорте
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не обсуждает возможность введения QR-кодов на транспорте и вокзалах. По его словам, это прерогатива правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.
«В администрации (президента) не ведется никаких обсуждений. Вся эта поливариантность находится исключительно в прерогативе правительственного штаба», - цитирует его слова «Интерфакс».
«Нужно туда обращаться с такими вопросами», - добавил он, отвечая на на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, ранее стало известно, что с середины ноября в Татарстане воспользоваться общественным транспортом смогут только люди, имеющие QR-код или справку о медотводе.
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Постановление глав. санврача Татарстан о введении обязательной вакцинации - это преступление. Данным постановлением, санврач снимает с себя ответственность за принуждение к вакцинации, и полностью перекладывает его на руководителей организаций. Правом определения лиц подлежащих вакцинации наделяются руководители отдельных организаций как государственного так и частного сектора.
Во-первых, у санврача нет права определять лиц подлежащих ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ вакцинации. Во-вторых, он не может делегировать право которого у него нет. В-третьих, руководители частных организаций, априори не могут подменять руководителей органов государственной власти. В-четвертых, следуя принципу разделения властей и компетенций, одни органы государственной власти и их руководители не могу исполнять полномочия других органонов власти их руководителей. Это правовой беспредел. Это преступление, которое в той или иной мере может подпадать под действие следующих статьей УК РФ:
Статья 286. Превышение должностных полномочий
Статья 127. Незаконное лишение свободы
Статья 105. Убийство
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Статья 205. Террористический акт
Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
А также: Статья 112. Статья 115. Статья 205.1. Статья 205.2. Статья 205.5. Статья 210. Статья 210.1. Статья 282.2. Статья 357.
А чего он так скромно ? Он же смотрящий.
- и в кусты.