Песков отказался отвечать на вопрос о QR-кодах на транспорте

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не обсуждает возможность введения QR-кодов на транспорте и вокзалах. По его словам, это прерогатива правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.

«В администрации (президента) не ведется никаких обсуждений. Вся эта поливариантность находится исключительно в прерогативе правительственного штаба», - цитирует его слова «Интерфакс».

«Нужно туда обращаться с такими вопросами», - добавил он, отвечая на на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее стало известно, что с середины ноября в Татарстане воспользоваться общественным транспортом смогут только люди, имеющие QR-код или справку о медотводе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2021, 16:23
    Гость: юрист

    Постановление глав. санврача Татарстан о введении обязательной вакцинации - это преступление. Данным постановлением, санврач снимает с себя ответственность за принуждение к вакцинации, и полностью перекладывает его на руководителей организаций. Правом определения лиц подлежащих вакцинации наделяются руководители отдельных организаций как государственного так и частного сектора.
    Во-первых, у санврача нет права определять лиц подлежащих ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ вакцинации. Во-вторых, он не может делегировать право которого у него нет. В-третьих, руководители частных организаций, априори не могут подменять руководителей органов государственной власти. В-четвертых, следуя принципу разделения властей и компетенций, одни органы государственной власти и их руководители не могу исполнять полномочия других органонов власти их руководителей. Это правовой беспредел. Это преступление, которое в той или иной мере может подпадать под действие следующих статьей УК РФ:
    Статья 286. Превышение должностных полномочий
    Статья 127. Незаконное лишение свободы
    Статья 105. Убийство
    Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
    Статья 205. Террористический акт
    Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем
    Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
    Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
    А также: Статья 112. Статья 115. Статья 205.1. Статья 205.2. Статья 205.5. Статья 210. Статья 210.1. Статья 282.2. Статья 357.

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