Парламент Чечни решил запретить СМИ упоминать национальность преступника

18:02 11.11.2021

Парламент Чечни намерен запретить средствам массовой информации (СМИ) распространять данные о национальности преступника. Соответствующий документ планируется представить на рассмотрение Государственной думы.

Автором инициативы является председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов.

По информации РИА Новости, в проекте федерального закона под запрет попадают и сведения о вероисповедании и принадлежности к народам России. За их распространение документом предусмотрена административная ответственность.

Появление такой информации в СМИ «расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», - считают в парламенте Чечни.

Напомним, ранее между главредом МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян и главой Чечни Рамзаном Кадыровым произошел спор в связи с избиением кавказцами мужчины в Новой Москве на глазах его четырехлетнего сына.

Симоньян заявила, что «все приезжие допрыгаются и в стране введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад)». «И правильно сделают», - дополнила она, указав, что говорит это «как лицо кавказской национальности и приезжая в одном флаконе».

Кадыров в свою очередь призвал не дискриминировать уроженцев Кавказа в прессе.

«Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев, причем, даже из уст, казалось бы, политически грамотных людей, называющих себя патриотами государства. Когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, это - "россияне", и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. Когда устраивают драку и говорят на ломаном русском, это - "понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию". Осточертели подобные средства массовой информации и их забугорные хозяева.

Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона? Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать? Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни.

Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие - все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной.

А тем, кто плохо разбирается в современной истории, напомню, что более 20 лет назад, когда иностранные спецслужбы при поддержке Березовского и подобных ему предателей пытались продать Россию и развязать войну внутри государства, мы, жители кавказских республик на южном рубеже России, не позволили это сделать и вырезали с корнями международную террористическую группировку. В противном случае последствия этих террористических угроз в конце концов настигли бы каждого, кто сегодня разевает в сторону кавказцев свой рот», - написал он.