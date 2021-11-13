Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах
Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, так как непривитые люди не будут передавать возбудитель болезни, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны — дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19", — приводит слова ученого РИА Новости.
Накануне правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты об использовании QR-кодов о прививке или перенесенном ковиде в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова отметив, что ситуация по коронавирусу остается сложной по стране и подчеркнула важность сертификата о вакцинации, пишет РГ. Сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт, заявила она.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Цифровая метка раба не должна быть вообще никаким документом и её вообще не должно быть. Только Имя, Фамилия и Отчество. И абсолютно всё Гражданину должно быть доступно исключительно по паспорту. Гинцбург и Голикова загоняет страну в цифрофашизм.
В советское время директор школы писал:« Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек: — как ученые инженеры строят газовые камеры; — как квалифицированные врачи отравляют детей; — как обученные медсёстры убивают младенцев; — как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин… Поэтому я не доверяю образованности» нынешних «академиков»,
Чушь собачья!
С целью обгадить СССР или записки из сумасшедшего дома.
Советские учёные делали прекрасны вакацины, Чумаков и Смородинцев например.
Михаи́л Петро́вич Чумако́в — советский вирусолог, академик АМН (1960), основатель и первый директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН.
Анато́лий Алекса́ндрович Сморо́динцев (19 апреля 1901 с. Аскино Бирский уезд Уфимская губерния Российская империя — 6 августа[1] 1986 года, Ленинград , СССР) — выдающийся советский бактериолог, вирусолог, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель и первый директор Научно-исследовательского института гриппа АМН СССР.
То есть вы не доверяете нынешним академикам, потому что некий придурок , давно покойник, что-то написал?
+Жаль только, что запятнали грязью Президента, который+
Да-да, кАнешнА, опять хорошего царя плохтн бояре подставили, Тьфу, врать нужно умеючи.
Не существует в природе таких вирусов, их мутаций, которых здоровая клетка не изолирует. Здоровая клетка любой вирус воспринимает как "мусор" и изолирует его.
Больная клетка "засоряется" любым вирусом.
Поэтому первичен не вирус, а состояние клетки. В благородные времена вирусологи это видели и знали, свои знания передавали для просвещения общества. Сейчас те, кто обязан заниматься просвещением общества, занимаются его охмурением.
Вирусы как пыль, от них невозможно изолировать организм никак и нигде, потому что до 10% кода клетки - вирусный.
Вывод - гражданин или сам охмуренный или делает это сознательно, разделяя общество.
Когда взорвался Ченобыль,женщин и детей вывели сначала на демонстрацию 1мая ,а потом долго мусолили с термином радиофобия.
Радиофо́бия (от др. -греч. φόβος «страх»), также радиотрево́жность — комплекс нервно-соматических психических и физиологических расстройств, иногда трудно поддающиеся лечению, выражающийся в боязни различных источников ионизирующего (радиация) и неионизирующего электромагнитного излучения.
Сегодня Для россиян искусственно включили страшилки с вакцинацией ,где сигнальными новостями являются типа такие:
"Умерли 17 вакцинированных жителей Челябинской области"
И никакой Вакцинофобии!
Это и есть страна Абанатов,где даже невооруженным взглядом можно заприметить как первая буква "А" в этом слове замещается буквой "Е".
Как был прав академик Павлов,давая характеристику русскому!...банаты,они и в Африке ...бануты
Что-то этого Гинцбурга в последнее время много везде стало.
"Из каждого утюга уже вещает",так же,как и Голикова с Поповой.
Если он считает себя врачём,то пусть занимается своими прямыми обязанностями.Это,кстати ВСЕХ врачей касается,ибо "экспертов" по так называемому ковиду в последнее время среди них развелось и не сосчитаешь.Начиная от педиатров и заканчивая хирургами.
Если же он хочет проводить в жизнь политику коронобесия,то пусть идет в партию едорасов,там такие нужны.