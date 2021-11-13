Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах

11:02 13.11.2021

Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, так как непривитые люди не будут передавать возбудитель болезни, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны — дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19", — приводит слова ученого РИА Новости.

Накануне правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты об использовании QR-кодов о прививке или перенесенном ковиде в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова отметив, что ситуация по коронавирусу остается сложной по стране и подчеркнула важность сертификата о вакцинации, пишет РГ. Сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт, заявила она.