Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах

Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, так как непривитые люди не будут передавать возбудитель болезни, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны — дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19", — приводит слова ученого РИА Новости.

Накануне правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты об использовании QR-кодов о прививке или перенесенном ковиде в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова отметив, что ситуация по коронавирусу остается сложной по стране и подчеркнула важность сертификата о вакцинации, пишет РГ. Сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт, заявила она.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2021, 16:01
    Гость: Моя Родина - Цифровой концлагерь

    Цифровая метка раба не должна быть вообще никаким документом и её вообще не должно быть. Только Имя, Фамилия и Отчество. И абсолютно всё Гражданину должно быть доступно исключительно по паспорту. Гинцбург и Голикова загоняет страну в цифрофашизм.

  2. 13.11.2021, 15:48
    Гость: в огороде бузина

    В советское время директор школы писал:« Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек: — как ученые инженеры строят газовые камеры; — как квалифицированные врачи отравляют детей; — как обученные медсёстры убивают младенцев; — как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин… Поэтому я не доверяю образованности» нынешних «академиков»,

    Чушь собачья!
    С целью обгадить СССР или записки из сумасшедшего дома.

    Советские учёные делали прекрасны вакацины, Чумаков и Смородинцев например.
    Михаи́л Петро́вич Чумако́в — советский вирусолог, академик АМН (1960), основатель и первый директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН.

    Анато́лий Алекса́ндрович Сморо́динцев (19 апреля 1901 с. Аскино Бирский уезд Уфимская губерния Российская империя — 6 августа[1] 1986 года, Ленинград , СССР) — выдающийся советский бактериолог, вирусолог, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель и первый директор Научно-исследовательского института гриппа АМН СССР.

    То есть вы не доверяете нынешним академикам, потому что некий придурок , давно покойник, что-то написал?

    +Жаль только, что запятнали грязью Президента, который+
    Да-да, кАнешнА, опять хорошего царя плохтн бояре подставили, Тьфу, врать нужно умеючи.

  3. 13.11.2021, 15:17
    Гость: В теме

    Не существует в природе таких вирусов, их мутаций, которых здоровая клетка не изолирует. Здоровая клетка любой вирус воспринимает как "мусор" и изолирует его.
    Больная клетка "засоряется" любым вирусом.
    Поэтому первичен не вирус, а состояние клетки. В благородные времена вирусологи это видели и знали, свои знания передавали для просвещения общества. Сейчас те, кто обязан заниматься просвещением общества, занимаются его охмурением.
    Вирусы как пыль, от них невозможно изолировать организм никак и нигде, потому что до 10% кода клетки - вирусный.
    Вывод - гражданин или сам охмуренный или делает это сознательно, разделяя общество.

  4. 13.11.2021, 15:14
    Гость: Гляжу, я гляжу...так это же Абанаты.Пригляделся...

    Когда взорвался Ченобыль,женщин и детей вывели сначала на демонстрацию 1мая ,а потом долго мусолили с термином радиофобия.
    Радиофо́бия (от др. -греч. φόβος «страх»), также радиотрево́жность — комплекс нервно-соматических психических и физиологических расстройств, иногда трудно поддающиеся лечению, выражающийся в боязни различных источников ионизирующего (радиация) и неионизирующего электромагнитного излучения.
    Сегодня Для россиян искусственно включили страшилки с вакцинацией ,где сигнальными новостями являются типа такие:
    "Умерли 17 вакцинированных жителей Челябинской области"
    И никакой Вакцинофобии!
    Это и есть страна Абанатов,где даже невооруженным взглядом можно заприметить как первая буква "А" в этом слове замещается буквой "Е".
    Как был прав академик Павлов,давая характеристику русскому!...банаты,они и в Африке ...бануты

  5. 13.11.2021, 15:13
    Гость: Мимо проходил

    Что-то этого Гинцбурга в последнее время много везде стало.
    "Из каждого утюга уже вещает",так же,как и Голикова с Поповой.
    Если он считает себя врачём,то пусть занимается своими прямыми обязанностями.Это,кстати ВСЕХ врачей касается,ибо "экспертов" по так называемому ковиду в последнее время среди них развелось и не сосчитаешь.Начиная от педиатров и заканчивая хирургами.
    Если же он хочет проводить в жизнь политику коронобесия,то пусть идет в партию едорасов,там такие нужны.

Все комментарии (34)
Выбор читателей
«День лицемерия: Стояла задача не утверждения "дня единства" 4 ноября, а демонстративного унижения людей советско-социалистического менталитета»
Кадыров палку перегнул, и Путин скажет ему это прямо
«Лёд тронулся!» - соцсети об организованном протесте против QR-кодов
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Клишас: обязательная вакцинация не нарушает конституционные права
Избранное
«Сердце не выдержало»: почему Королев умер во время операции
«Сам Навальный, возможно, аферист. И агент ЦРУ. Но каким образом это отменяет результаты его расследований?»
«Защита от будущего. Кто поёт хором о преимуществах бездетности»
«Будет ли кто-то кого-то после этого защищать?»: 8 лет получил уфимец, который забил напавшего на детей педофила
Жаропонижающие препараты. Чем сбить температуру?
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
Сравнительный обзор новинок Samsung Galaxy A8 и A8+
«Чуткая власть» против власти бандитской 
Продавец всегда прав: цунами российского ценообразования
От Ростова-на-Дону до Феодосии: общественники оценили условия, в которых служат россияне
Ракеты на Кубе или выражение озабоченности МИД: возможный российский ответ Байдену