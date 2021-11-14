Путин рассказал о своем видении либерализма в России
Владимир Путин поддерживает развитие либерализма в России, но такого, который предполагает реальную свободу мысли и выбора, а не подражание зарубежных либералам.
"Вот когда у нас говорят: "Есть ли у нас либералы, и вообще ли мы должны поддерживать либеральную мысль?" Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, это у нас всегда было, есть, и всегда это будет, слава Богу. Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".
Президент процитировал Достоевского: "Наши либералы - это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги". "Но это не истинный либерализм", - заметил он.
Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет такого внутреннего механизма, как свобода мысли, подчеркнул Путин. Так что дискуссия между славянофилами и западниками "немножко поверхностная", считает он. "Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели", - приводит слова президента "Российская газета".
Комментарии читателей Оставить комментарий
под этим словом, а то, кому он служит и что в действительности несет обществу. – Отнюдь не случайно иудаизм избрал для прикрытия установления своей паразитической власти над миром либерализм. Разветвленная тайная сеть (иудеи, евреи, масоны, либералы, их пособники и наймиты…) пронизала весь мир, выражая волю сильных мира сего поиметь невзирая ни на что и разполагая с их подачи средствами – деньги, СМИ, подлеглая экономика, вооруженные силы, идеология гуманизма, отвергающая Истину и подчиняющая все и вся неповторимой индивидуальности человека.
И как вы думаете чья индивидуальность при таких обстоятельствах возьмет верх? – Отсюда и цена словам о возможности либеральной мишурой кого бы то ни было облагодетельствовать. На то Господь и явил нашему несовершенству Свое Откровение.
А мы в своей гордыне пытаемся быть умнее Господа…
Это означает, что можно думать о женщинах, а можно - о галошах. Как кому возраст позволяет. И это не запрещено!
Нельзя брать в институты по спортивной квоте.
Единственная цель любой идеологии, религии и пр заключается в зас///нии мозгов населения))
Единственная цель власти - сохранение власти.
Если вы готовы, чтобы другие думали за вас, то будьте готовы, что за вас будут и есть)
Гарант лакей либерализма звучит гордо!
А всё остальное шелуха от бла-бла-бла.
Подражание и копирование тоже должно быть свободным и не подвергаться критике и гонению. Свобода всегда, везде и во всём - вот что такое подлинный либерализм истинного либерала.
Быть лакеем свободы это почётно и достойно, а быть гарантом лакеев либерализма вдвойне и в тройне!