Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера

15:00 17.11.2021

Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и территорий, приравненных к ним. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

В перечень территорий Крайнего Севера вошли отдельные части Республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Полностью признаны такие регионы, как Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край, пишет "Коммерсант".

С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие перечни, продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации. Как пояснило правительство, разные госорганы и инстанции вносили изменения в перечень районов Крайнего Севера в 1992–1994 годах. "Неоднородность и отсутствие четкой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике",— отмечается в сообщении правительства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил указ об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Также отменены положения о неотложных мерах поддержки Бурятии и Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области. Внесены изменения и в реализацию стратегии на Чукотке и создание подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь: из соответствующей стратегии исключаются слова "Ненецкого автономного округа".