Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера
Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и территорий, приравненных к ним. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.
В перечень территорий Крайнего Севера вошли отдельные части Республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Полностью признаны такие регионы, как Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край, пишет "Коммерсант".
С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие перечни, продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации. Как пояснило правительство, разные госорганы и инстанции вносили изменения в перечень районов Крайнего Севера в 1992–1994 годах. "Неоднородность и отсутствие четкой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике",— отмечается в сообщении правительства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил указ об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Также отменены положения о неотложных мерах поддержки Бурятии и Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области. Внесены изменения и в реализацию стратегии на Чукотке и создание подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь: из соответствующей стратегии исключаются слова "Ненецкого автономного округа".
Комментарии читателей Оставить комментарий
У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее – Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь.
нельзя.
Проделан "титанический" труд большого количества тружеников в результате которого "С точки зрения географии список не изменился".
них другое есть. У нас на Урале есть уральский коэффициент 15%. Как-то в советское время я разговаривал с одним армянином. По его словам, им платили горные. Не помню то ли 15%, то ли 20%. Тогда же встречался с коллегами с аналогичного завода с Украины. Коэффициента у них не было, но у них оклады были выше. И получалось одинаково с нами.
Северного полюса и назвать его экватором, пчелам-не жужать, птицам-петь, трава-зеленеть...