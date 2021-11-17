Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера

Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и территорий, приравненных к ним. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

В перечень территорий Крайнего Севера вошли отдельные части Республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Полностью признаны такие регионы, как Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край, пишет "Коммерсант".

С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие перечни, продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации. Как пояснило правительство, разные госорганы и инстанции вносили изменения в перечень районов Крайнего Севера в 1992–1994 годах. "Неоднородность и отсутствие четкой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике",— отмечается в сообщении правительства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил указ об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Также отменены положения о неотложных мерах поддержки Бурятии и Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области. Внесены изменения и в реализацию стратегии на Чукотке и создание подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь: из соответствующей стратегии исключаются слова "Ненецкого автономного округа". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2021, 20:34
    Гость: Джек Лондон

    У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее – Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь.

  3. 17.11.2021, 18:39
    Гость: ага

    Проделан "титанический" труд большого количества тружеников в результате которого "С точки зрения географии список не изменился".

  4. 17.11.2021, 17:58
    Гость: У

    них другое есть. У нас на Урале есть уральский коэффициент 15%. Как-то в советское время я разговаривал с одним армянином. По его словам, им платили горные. Не помню то ли 15%, то ли 20%. Тогда же встречался с коллегами с аналогичного завода с Украины. Коэффициента у них не было, но у них оклады были выше. И получалось одинаково с нами.

  5. 17.11.2021, 17:33
    Гость: Может лучше издать приказ об обнулении

    Северного полюса и назвать его экватором, пчелам-не жужать, птицам-петь, трава-зеленеть...

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