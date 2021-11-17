Отцы детей от суррогатных матерей смогут получать материнский капитал

09:45 17.11.2021

Правительственная комиссия одобрила законопроект о расширении прав мужчин на маткапитал. Как пишет "КоммерсантЪ", поправки к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" расширяют категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала.

Согласно законопроекту, правом на получение материнского капитала наделяются мужчины, "являющиеся единственными родителями второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в результате использования суррогатного материнства". При этом возможность получить маткапитал появляется только в случае, если мужчина уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой.

Законопроект также предполагает, что в случае смерти отца или лишения его родительских прав дополнительные меры поддержки может получить его супруга. Если женщина умирает или в ее отношении отменяется усыновление, права на маткапитал переходят детям, не достигшим совершеннолетия, либо совершеннолетним, обучающимся по очной форме в образовательной организации, до окончания такого обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Законопроект внесен Минтрудом во исполнение постановления КС России от 29 июня 2021 года.

На сегодняшний день семьям с детьми, рожденными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, гарантирована господдержка, однако правом на получение маткапитала наделена лишь женщина, записанная в свидетельстве о рождении матерью ребенка. По данным территориальных органов ПФР, отказано в получении сертификата на маткапитал 19 мужчинам, имеющим детей от суррогатных матерей.

С 1 января 2020 года выплата материнского капитала предусмотрена и за рождение первого ребенка. В этом году его размер увеличили до 480 тыс. руб. за первого ребенка и до 639 тыс. руб.— за второго. Эти средства можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов или на формирование накопительной части пенсии матери.