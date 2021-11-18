Мишустин уволил замглавы Минспорта за прогул

19:24 18.11.2021

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности статс-секретаря — замминистра спорта Ксении Машковой за грубое нарушение. Соответствующий документ за подписью премьера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"» — говорится в документе.

Таким образом, Машкову уволили за прогул. Под ним в законе подразумевается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин дольше четырех часов подряд в течение дня.

Машкова была назначена на должность статс-секретаря — замминистра спорта 3 марта 2020 года. Позже информация о ней была удалена с официального сайта Минспорта.

Ксения Машкова родилась 27 апреля 1989 года в Тульской области. В 2010-м она окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) по специальности «юриспруденция». В 2014 году Машкова стала кандидатом юридических наук.

С 2009 по 2016 год Машкова занимала различные должности в юридических службах коммерческих организаций. Затем до 2020 года занимала пост старшего преподавателя в МГЮА.