Мишустин уволил замглавы Минспорта за прогул
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности статс-секретаря — замминистра спорта Ксении Машковой за грубое нарушение. Соответствующий документ за подписью премьера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"» — говорится в документе.
Таким образом, Машкову уволили за прогул. Под ним в законе подразумевается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин дольше четырех часов подряд в течение дня.
Машкова была назначена на должность статс-секретаря — замминистра спорта 3 марта 2020 года. Позже информация о ней была удалена с официального сайта Минспорта.
Ксения Машкова родилась 27 апреля 1989 года в Тульской области. В 2010-м она окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) по специальности «юриспруденция». В 2014 году Машкова стала кандидатом юридических наук.
С 2009 по 2016 год Машкова занимала различные должности в юридических службах коммерческих организаций. Затем до 2020 года занимала пост старшего преподавателя в МГЮА.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вопрос здесь в несколько другом. Ещё в средневековой Европе обратили внимание на возникающий хаос, если сеньор вмешивался в вопросы кадровых назначений низов. Отсюда возник принцип: вассал моего вассала - не мой вассал. По какому праву председатель правительства вмешивается в вопросы кадров своих министров? Что за дикая блажь? Если министр не справляется со своими обязанностями, председатель правительства должен решать этот вопрос с министром, но он не должен вмешиваться в работу самого министерства. Поражает непонимание этого основополагающего принципа. Это же относится и к президенту РФ.
Другая стать-секретарша моложе нашлась?
Вышла за кофе в обед. А тут в Дикси майонез по акции, а в Пятерочке кастрюли по бонусные баллы. Задержалась
Пользователи сети обнаружили сходство Мишустина и Аль Капоне. По сети гуляет коллаж из фото двух деятелей, на которой действительно можно отметить пугающее сходство черт внешности этих людей. Примечательно, что Аль Капоне никогда не был напрямую замешан в политике, зато тоже известен своим хитроумием в сфере отмывания «грязных» денег. Собственно, этот процесс называется именно так как раз благодаря американскому мафиози, который для прикрытия своего нелегального бизнеса первым выстроил в Штатах огромную сеть прачечных, чей реальный доход нельзя было оценить. Как известно, американцы до сих пор носят одежду на стирку, и далеко не у каждого дома есть стиральная машина – столь сильна полезная привычка, причиной появления которой стал злой умысел одного человека.
Кто-то место купил.