Минздрав предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием

13:19 24.11.2021

Минздрав хочет попробовать внедрить альтернативу службе в армии для призывников с медицинским образованием. Им предложат поработать в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке. Об этом рассказал первый замглавы ведомства Виктор Фисенко.

«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», — заявил Фисенко во время заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации. Он отметил, что нехватка врачей на Дальнем Востоке — одна из основных проблем в здравоохранении, пишет РИА «Новости».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предложил пожилым медработникам, которые ушли на пенсию в начале пандемии, сделать прививку от COVID-19 и вернуться на работу.

В 2020 году кабмин ввел стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с коронавирусными пациентами. Также правительство ввело страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за COVID-19 на работе. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.