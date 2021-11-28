Посол России анонсировал вынужденный отъезд из США 27 дипломатов с семьями

© KM.RU, Алексей Белкин

Американская администрация не изменила своего негативного отношения к России, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, атмосфера в США отравлена русофобией в СМИ, в Конгрессе, в госаппарате, что мешает выстраиванию нормальных российско-американских отношений, пишет «Коммерсант»

«Мы по-прежнему здесь рассматриваемся в качестве противника»,— заявил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «С нами пытаются говорить лишь по вопросам, которые представляют интерес для Соединенных Штатов Америки»,— отметил Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов сообщил о грядущем вынужденном отъезде группы дипломатов. «Дипломатов наших выгоняют, 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда»,— заявил российский посол. «Визовая проблема для нас не решена, мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом»,— отметил господин Антонов. По его словам, США проводят политику разъединения семей российских дипломатов.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон затягивает продление американских виз или разрешения на въезд приблизительно для 100 сотрудников посольства России. Посол рассказал о ситуации, когда визы есть только у отдельных членов семей дипломатов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.11.2021, 17:04
    Гость: Иван Иваныч

    В хоккее произошло на мой взгляд важное политическое событие. Форвард и звезда НХЛ игрок Рейнджерс Панарин сцепился с игроком Бостон. Панарин бросил в него перчатку, в ответ на оскорбительные слова в адрес России( дело было на скамейках) . Панарин ярый навальнер, и даже его зацепило. Остаётся вопрос: чего они там все ждут. Пока им на голову ........ ? Или все же пора собирать манатки и ехать в Россию в КХЛ. В итоге штраф 5000 долл и только Панарину.

  4. 28.11.2021, 16:19
    Гость: stalker

    Ну так гоните американских дипломатов и членов их семей из России. Хватит стенать по этому поводу. Как они к нам, так и мы к ним должны относиться.

  5. 28.11.2021, 15:15
    Гость: Шило

    Ну какой процент, любителей Америки в России пострадает!? Вот именно, в микроскоп непросматривается. По одному послу с секретаршей оставить и ВСЕ!!!

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© KM.RU, Алексей Белкин
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