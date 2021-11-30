В России срок действия ПЦР-теста сократят до 2 дней

20:33 30.11.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срок действия в России отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сократят с 72 до 48 часов. По ее словам, данное решение было принято из-за распространения омикрон-штамма.

«С учетом особенностей нового штамма омикрон, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», - цитирует ее слова РБК.

При этом Попова подтвердила, что в России еще не выявили случаев заражения новым штаммом.