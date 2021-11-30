В России срок действия ПЦР-теста сократят до 2 дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срок действия в России отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сократят с 72 до 48 часов. По ее словам, данное решение было принято из-за распространения омикрон-штамма.

«С учетом особенностей нового штамма омикрон, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», - цитирует ее слова РБК.

При этом Попова подтвердила, что в России еще не выявили случаев заражения новым штаммом.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2021, 00:47
    Гость: Больше тестов - больше денег

    Она забыла добавить (но ещё вспомнит и скажет!) что время между прививками надо тоже сократить с 6ти до 3х месяцев, а ненавистные людям QR коды наоборот ввести навечно «С учетом особенностей нового штамма омикрон" и всех последующих.
    Для справки:
    1) Анна Попова указана как один из авторов патента на препарат "Вектор". Соответственно, имеет с него доход.
    2) Гинцбург. Доход Гинцбурга в 2019 году 7 712 177,36 руб, а в пандемийный 2020й год составил 18 352 730,37 рубля (в среднем около 1,5 млн. руб. в месяц). Рост почти в два с половиной раза.
    3) Пасынок Татьяны Голиковой возглавляет компанию Нанолек, производящую КовиВак. Диалог 24 ноября между вице-премьером Татьяной Голиковой и президентом РФ Владимиром Путиным. Голикова: «Владимир Владимирович, я бы хотела доложить, что сегодня Минздравом будет зарегистрирована вакцина Гам-Ковид-Вак М НИЦ Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В оборот она при благоприятном исходе поступит к концу декабря».

  2. 01.12.2021, 00:39
    Гость: Срок

    действия теста - двое суток с момента забора материала. Срок исследования материала - двое суток. Работаем. Стыдно за фамилию. Хотя после огурцов уже не так сильно. А. С. Попов. Я вам Русское Радио изобрёл, а вы огурцы в срамное место...

  3. 01.12.2021, 00:30
    Гость: g

    произвол офигевших от безнаказанности агентов Кагала.
    пока они не начнут получать в бубен, это будет продолжаться.

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Ковид не является главной причиной роста смертности: анализ статистики
Медицинский центр в Коммунарке
«Нас уже гонят сквозь строй по разнарядке»: врачи пытаются поделить нас на «чистых» и «нечистых»?
Спасти Русский народ
Спасти русский народ: более 60 лет русский народ находится в состоянии национальной депрессии
Выйдет ли Чубайс и на сей раз сухим из воды?
Выйдет ли Чубайс и на сей раз сухим из воды?
Избранное
«Нам повезло с эпохой: мы видим жесточайший конфликт внутри гегемона современной эпохи»
Что такое склероз?
Облицовка внутренних стен
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Пять причин, почему это плохая идея
«Из "партнеров" американцы официально превратились в "противников"»
Выгодно ли рефинансировать кредиты в 2020 году?
«30 лет без СССР - крепкий и ещё не старый пятнадцатикомнатный дом, где царили мир и согласие, был подожжен с разных концов самими же жильцами»
Аборт мозга «Костыль»
«Из-за маски убить готовы»: полиция допустила произвол с задержанием нарушителя
Занимайтесь местными разборками у себя на родине, а не в Москве