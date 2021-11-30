В России срок действия ПЦР-теста сократят до 2 дней
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срок действия в России отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сократят с 72 до 48 часов. По ее словам, данное решение было принято из-за распространения омикрон-штамма.
«С учетом особенностей нового штамма омикрон, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», - цитирует ее слова РБК.
При этом Попова подтвердила, что в России еще не выявили случаев заражения новым штаммом.
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Она забыла добавить (но ещё вспомнит и скажет!) что время между прививками надо тоже сократить с 6ти до 3х месяцев, а ненавистные людям QR коды наоборот ввести навечно «С учетом особенностей нового штамма омикрон" и всех последующих.
Для справки:
1) Анна Попова указана как один из авторов патента на препарат "Вектор". Соответственно, имеет с него доход.
2) Гинцбург. Доход Гинцбурга в 2019 году 7 712 177,36 руб, а в пандемийный 2020й год составил 18 352 730,37 рубля (в среднем около 1,5 млн. руб. в месяц). Рост почти в два с половиной раза.
3) Пасынок Татьяны Голиковой возглавляет компанию Нанолек, производящую КовиВак. Диалог 24 ноября между вице-премьером Татьяной Голиковой и президентом РФ Владимиром Путиным. Голикова: «Владимир Владимирович, я бы хотела доложить, что сегодня Минздравом будет зарегистрирована вакцина Гам-Ковид-Вак М НИЦ Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В оборот она при благоприятном исходе поступит к концу декабря».
действия теста - двое суток с момента забора материала. Срок исследования материала - двое суток. Работаем. Стыдно за фамилию. Хотя после огурцов уже не так сильно. А. С. Попов. Я вам Русское Радио изобрёл, а вы огурцы в срамное место...
произвол офигевших от безнаказанности агентов Кагала.
пока они не начнут получать в бубен, это будет продолжаться.
А денежки кап ,кап..уже не каплями ,а ручейком.Хитро ворьё!
Она просто пилит бюджет, пока дают и пока делится.