Чиновник из мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации

Сертификат о прививке © KM.RU, Наталья Ступникова

Полиция начала доследственную проверку в отношении чиновника из столичной мэрии из-за предоставления им поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Чиновник столичной мэрии предоставил подложный сертификат о вакцинации от коронавируса, в связи с чем полицией начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудник мэрии работает в департаменте городского имущества Москвы начальником одного из отделов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2021, 01:10
    Гость: g

    я согласен, но..
    эта Иллюзия решения проблемы, лишь отложенный капздец.
    пока мы молчим, "прикрытые" фальшивыми справочками - психопаты захватывают контроль и потом все равно приходят за вами.
    это Проигрышная стратегия.
    лучше бить Сразу и с носка в рыло.

  2. 02.12.2021, 00:26
    Гость: Требуется народный контроль

    Чиновники всех уровней ОБЯЗАНЫ предоставлять по первому требования гражданам РФ сертификат и паспорт.Народные коллегии должны получить доступ к чиновникам в любое рабочее время,то есть проходить в любые кабинеты чиновников мэрии,ЖКХ,Роспотребнадзора и так далее для проверки документов подтверждающих актуальность работников госпредприятий,включая Сбербанк,Горздрав,Мосводоканал,Мосгаз и прочих.При отсутствии составлять акты и выкладывать информацию в сеть.

  3. 01.12.2021, 23:37
    Гость: тоже не осуждаю

    Видимо негатив должно было вызвать что это чиновник мэрии,а не Вася с завода.А в сущности какая разница кого ломают через колено?Хотя лучше конечно покупать медотвод.Безопаснее и недоказуемо.Диагноз аллергия подойдет.Но тут нужно иметь "своего" врача чтобы как надо вписал в историю болезни.

  4. 01.12.2021, 23:23
    Гость: личный опыт

    "Но тогда этот чиновник получается совсем уж дурак.Или жадный такой?"
    --------------------
    Что тут непонятного. Это типичный либераст: глупый и жадный.

  5. 01.12.2021, 22:31
    Гость: что гинцбург

    Чёт слишком много гинцбурга, кругом гинцбург песков и попова. Трооица.
    Кто руководит страной?

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