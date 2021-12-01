Чиновник из мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации
Полиция начала доследственную проверку в отношении чиновника из столичной мэрии из-за предоставления им поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Чиновник столичной мэрии предоставил подложный сертификат о вакцинации от коронавируса, в связи с чем полицией начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудник мэрии работает в департаменте городского имущества Москвы начальником одного из отделов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
я согласен, но..
эта Иллюзия решения проблемы, лишь отложенный капздец.
пока мы молчим, "прикрытые" фальшивыми справочками - психопаты захватывают контроль и потом все равно приходят за вами.
это Проигрышная стратегия.
лучше бить Сразу и с носка в рыло.
Чиновники всех уровней ОБЯЗАНЫ предоставлять по первому требования гражданам РФ сертификат и паспорт.Народные коллегии должны получить доступ к чиновникам в любое рабочее время,то есть проходить в любые кабинеты чиновников мэрии,ЖКХ,Роспотребнадзора и так далее для проверки документов подтверждающих актуальность работников госпредприятий,включая Сбербанк,Горздрав,Мосводоканал,Мосгаз и прочих.При отсутствии составлять акты и выкладывать информацию в сеть.
Видимо негатив должно было вызвать что это чиновник мэрии,а не Вася с завода.А в сущности какая разница кого ломают через колено?Хотя лучше конечно покупать медотвод.Безопаснее и недоказуемо.Диагноз аллергия подойдет.Но тут нужно иметь "своего" врача чтобы как надо вписал в историю болезни.
"Но тогда этот чиновник получается совсем уж дурак.Или жадный такой?"
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Что тут непонятного. Это типичный либераст: глупый и жадный.
Чёт слишком много гинцбурга, кругом гинцбург песков и попова. Трооица.
Кто руководит страной?