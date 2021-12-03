У прилетевших в Россию из ЮАР выявили COVID
У двух пассажиров, прилетевших 3 декабря в Россию из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. В настоящее время они госпитализированы. По прилету пассажиры находились на карантине.
«Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается», - цитирует РБК сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.
При этом в Роспотребнадзоре не уточнили, в какой именно аэропорт прилетели пассажиры и сколько всего человек было на борту.
Полет из ЮАР в Россию был совершен за счет частных средств пассажиров. Каждый из них прошел экспресс-тестирование, позднее было организовано ежедневное ПЦР-тестирование. Также пассажиров поместили на карантин на 14 дней.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что со 2 декабря в России вводится требование о двухнедельном карантине для всех приезжающих из ЮАР и граничащих с ней государств из-за распространения нового штамма коронавируса.
По ее словам, в Южно-Африканской республике остаются несколько сотен российских граждан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Глобальный цирк шапито по страшной мировой пандемии продолжается...
А эти люди - невольные актеры...
Африка — «Cradle of Omicron”.
А самолет-то в отстойник поставили? А экипаж на карантине? А уборщики? А самолет колесами проехал через опилки с хлоркой?
правда в том, что НЕТ никакого теста ни на "дельту" ни тем более на этот сгашный амигтрон...
это высосано из пальца путем геномного секвенсирования - то есть очередной американский фуфел.
Вообще-то,написано что пассажиров поместили в карантин на 14 дней, как я понял - всех.