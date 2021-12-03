У прилетевших в Россию из ЮАР выявили COVID

Пассажирский самолет

У двух пассажиров, прилетевших 3 декабря в Россию из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. В настоящее время они госпитализированы. По прилету пассажиры находились на карантине.

«Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается», - цитирует РБК сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

При этом в Роспотребнадзоре не уточнили, в какой именно аэропорт прилетели пассажиры и сколько всего человек было на борту.

Полет из ЮАР в Россию был совершен за счет частных средств пассажиров. Каждый из них прошел экспресс-тестирование, позднее было организовано ежедневное ПЦР-тестирование. Также пассажиров поместили на карантин на 14 дней.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что со 2 декабря в России вводится требование о двухнедельном карантине для всех приезжающих из ЮАР и граничащих с ней государств из-за распространения нового штамма коронавируса.

По ее словам, в Южно-Африканской республике остаются несколько сотен российских граждан.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 22:22
    Гость: Да причё тут путешественники?

    Глобальный цирк шапито по страшной мировой пандемии продолжается...
    А эти люди - невольные актеры...

  3. 03.12.2021, 21:53
    Гость: Гость

    А самолет-то в отстойник поставили? А экипаж на карантине? А уборщики? А самолет колесами проехал через опилки с хлоркой?

  4. 03.12.2021, 21:37
    Гость: g

    правда в том, что НЕТ никакого теста ни на "дельту" ни тем более на этот сгашный амигтрон...
    это высосано из пальца путем геномного секвенсирования - то есть очередной американский фуфел.

  5. 03.12.2021, 20:49
    Гость: Время Ч.

    Вообще-то,написано что пассажиров поместили в карантин на 14 дней, как я понял - всех.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Замуж за мигранта: почему миллионы русских женщины предпочитают выбирать на роль спутника жизни представителей нетитульной нации?
© KM.RU, Илья Шабардин
Путин заявил об угрозе дальнейшего роста цен на продукты
Корона-фейк
Разоблачение «злостных антиваксеров» на «России 24» превратилось в саморазоблачение «партии ковида»
Избранное
Трест «Горячий пес»
Би-2, 12 сентября, БСА «Лужники»
«Для чего Россия толкает Лукашенко в ловушку диалога?»
«Кипелов», 16 апреля, «19.30»
«Ария» превратила «таинственный корабль» на Москве-реке в «Летучего Голландца»
Италия медленно пробуждается от кошмара
Пожирателям разрешили «съесть» Байкал
Станут ли главными угрозами для США при Байдене «трамписты», COVID-19 и Россия?
«Нас уже гонят сквозь строй по разнарядке»: врачи пытаются поделить нас на «чистых» и «нечистых»?
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Куда делся грипп в эпоху коронавируса