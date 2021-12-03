У прилетевших в Россию из ЮАР выявили COVID

18:08 3.12.2021

У двух пассажиров, прилетевших 3 декабря в Россию из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. В настоящее время они госпитализированы. По прилету пассажиры находились на карантине.

«Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается», - цитирует РБК сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

При этом в Роспотребнадзоре не уточнили, в какой именно аэропорт прилетели пассажиры и сколько всего человек было на борту.

Полет из ЮАР в Россию был совершен за счет частных средств пассажиров. Каждый из них прошел экспресс-тестирование, позднее было организовано ежедневное ПЦР-тестирование. Также пассажиров поместили на карантин на 14 дней.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что со 2 декабря в России вводится требование о двухнедельном карантине для всех приезжающих из ЮАР и граничащих с ней государств из-за распространения нового штамма коронавируса.

По ее словам, в Южно-Африканской республике остаются несколько сотен российских граждан.