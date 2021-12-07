Бастрыкин назвал «тревожным» увеличение числа оправдательных приговоров

22:52 7.12.2021

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания с руководством региональных следственных органов обсудил рост числа вынесенных судами оправдательных приговоров по уголовным делам, находившихся в производстве.

По словам руководителя СК РФ, преимущественно оправдательные приговоры были вынесены по делам о преступлениях против личности, пишут "Новые Известия".

Причинами роста оправдательных приговоров Бастрыкин навал "низкое качество проведения предварительного следствия, непринятие мер к установлению всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, неполнота проверки доводов подследственных, нарушения требований процессуального закона", которые приводят к аннулированию доказательств обвинения.

Были названы регионы, где показатели числа оправданных подсудимых "особенно тревожны". Так, в критике подверглись следователи из республики Татарстан, "где отмечен рост количества оправдательных приговоров".

"Каждый случай вынесения оправдательного приговора подлежит тщательному разбору с анализом причин. Необходимо оказывать при необходимости содействие государственным обвинителям в обосновании позиции следствия, в том числе, для организации оперативного обжалования состоявшегося оправдательных неправосудного приговора", - сказал Бастрыкин.

В 2021 году в суды направили свыше 73 тысяч уголовных дел в отношении более 82 тысяч обвиняемых. Оправданы были менее 1% подсудимых.