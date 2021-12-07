Бастрыкин назвал «тревожным» увеличение числа оправдательных приговоров
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания с руководством региональных следственных органов обсудил рост числа вынесенных судами оправдательных приговоров по уголовным делам, находившихся в производстве.
По словам руководителя СК РФ, преимущественно оправдательные приговоры были вынесены по делам о преступлениях против личности, пишут "Новые Известия".
Причинами роста оправдательных приговоров Бастрыкин навал "низкое качество проведения предварительного следствия, непринятие мер к установлению всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, неполнота проверки доводов подследственных, нарушения требований процессуального закона", которые приводят к аннулированию доказательств обвинения.
Были названы регионы, где показатели числа оправданных подсудимых "особенно тревожны". Так, в критике подверглись следователи из республики Татарстан, "где отмечен рост количества оправдательных приговоров".
"Каждый случай вынесения оправдательного приговора подлежит тщательному разбору с анализом причин. Необходимо оказывать при необходимости содействие государственным обвинителям в обосновании позиции следствия, в том числе, для организации оперативного обжалования состоявшегося оправдательных неправосудного приговора", - сказал Бастрыкин.
В 2021 году в суды направили свыше 73 тысяч уголовных дел в отношении более 82 тысяч обвиняемых. Оправданы были менее 1% подсудимых.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Десяток виновных отпускают за мзду, одного невиновного сажают "для палки" - у невиновных денег на вщятки и на блатных адвокатов нет...
"показатели числа оправданных подсудимых "особенно тревожны"
да уж.. вот забота то у стряпчих! Холопов не сажают! Планы по посадкам нарушаются? Он вообще понял что сказал? Точнее ляпнул.
В США например оправдательных приговоров более 80%!
А в РФ стал 1% и Бастрыкин устроил истерику? Ещё лет пять назад писали, что в РФ оправдательных приговоров не более 0,6%! На 0,4% оправдали больше и ген прокуратура бьёт в набат!
Только в РФ суды настолько субъективны, ангажированные и управляемые.
В РФ если дело идёт с произволом полиции, суд НЕ принимает во внимание видеозапись! И ориентируется только на показания полицейского- ври не хочу, что хочу, то и навру. И делов то!
Все эти цифры посадов показатель абсолютно неработающей конституции и законов в стране! И произвола власти.
"Лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного".
Александр Иванович отличный специалист,но тут я поспорю с ним в причинах - это Суды более ответственно подошли к рассмотрению дел.Ведь количество оправдательных приговоров,как я помню,в РФ много меньше чем в США.Так что ситуация как раз нормализуется.И не нужно прессовать Следком - структура,в отличии от МВД работает весьма достойно.
За злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта или воспрепятствование их исполнению представителю власти, государственному служащему, муниципальному служащему, служащему государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации грозит штраф до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.
Бстрыкин - называет состоявшиеся судебные приговоры неправосудными и мотивирует подчиненных сотрудников им противодействовать