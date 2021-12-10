В Омске 10-летнего ребенка без маски выгнали из автобуса на мороз

Десятилетнего ребенка в Омске высадили из автобуса на мороз из-за отсутствия защитной маски. Информация о данном происшествии появилась в местных СМИ и социальных сетях.

В областном следственном управлении СКР ИА Regnum рассказали, что по информации об инциденте проводится доследственная проверка (по факту оставления ребенка в опасности). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, днем 9 декабря десятилетней ребенок был высажен из автобуса из-за отсутствия маски. В морозную погоду он был вынужден идти домой пешком и, разумеется, сильно замёрз.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2021, 16:10
    Гость: stalker

    Ну что за уроды такие? Как можно ребенка в мороз из автобуса высаживать ? В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. А тут такое отношение к ребенку. А потом проверки начинают проводить, крайних и оправдания искать. А надо просто не забыть, что ты человек. И вести себя соответственно, не забывая о сострадании. Хорошо хоть ребенок живой остался.

  2. 10.12.2021, 16:05
    Гость: Москва

    Тебе батенька, лечиться пора от навязчивой идеи. Уж если кто и сидит, так хохол на хохле и хохлом погоняет.

  3. 10.12.2021, 15:49
    Гость: ник

    Проблема в том что никто не заступился за ребенка в автобусе и это не может не радовать власти.

  5. 10.12.2021, 15:39
    Гость: Сергей

    Это, очевидно, такая забота о здоровье.
    И так по всей стране.
    Правительство приказало, надо исполнять.

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