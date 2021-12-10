В Омске 10-летнего ребенка без маски выгнали из автобуса на мороз

13:26 10.12.2021

Десятилетнего ребенка в Омске высадили из автобуса на мороз из-за отсутствия защитной маски. Информация о данном происшествии появилась в местных СМИ и социальных сетях.

В областном следственном управлении СКР ИА Regnum рассказали, что по информации об инциденте проводится доследственная проверка (по факту оставления ребенка в опасности). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, днем 9 декабря десятилетней ребенок был высажен из автобуса из-за отсутствия маски. В морозную погоду он был вынужден идти домой пешком и, разумеется, сильно замёрз.