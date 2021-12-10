В Омске 10-летнего ребенка без маски выгнали из автобуса на мороз
Десятилетнего ребенка в Омске высадили из автобуса на мороз из-за отсутствия защитной маски. Информация о данном происшествии появилась в местных СМИ и социальных сетях.
В областном следственном управлении СКР ИА Regnum рассказали, что по информации об инциденте проводится доследственная проверка (по факту оставления ребенка в опасности). По ее результатам будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, днем 9 декабря десятилетней ребенок был высажен из автобуса из-за отсутствия маски. В морозную погоду он был вынужден идти домой пешком и, разумеется, сильно замёрз.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну что за уроды такие? Как можно ребенка в мороз из автобуса высаживать ? В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. А тут такое отношение к ребенку. А потом проверки начинают проводить, крайних и оправдания искать. А надо просто не забыть, что ты человек. И вести себя соответственно, не забывая о сострадании. Хорошо хоть ребенок живой остался.
Тебе батенька, лечиться пора от навязчивой идеи. Уж если кто и сидит, так хохол на хохле и хохлом погоняет.
Проблема в том что никто не заступился за ребенка в автобусе и это не может не радовать власти.
9 ноября: днем около 0, ветер южный 0,7 м/сек.
Это, очевидно, такая забота о здоровье.
И так по всей стране.
Правительство приказало, надо исполнять.