Новым главой VK стал сын замглавы администрации Кремля

Скриншот с VK

Новым главой VK (бывшая Mail.ru Group) назначен Владимир Кириенко, сын замглавы администрации Кремля. До него должность занимал Борис Добродеев, сообщивший об уходе вскоре после смены собственников компании.

«VK продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей. У компании мощная платформа для дальнейшего роста. Полностью реализовать ее потенциал как бизнеса, как работодателя и как публичной компании — задача, к которой мне не терпится приступить», — сказал Кириенко.

Сооснователь и глава совета директоров VK Дмитрий Гришин подчеркнул, что рассчитывает на опыт Кириенко, который должен обеспечить укрепление позиций VK среди экосистем российских организаций. «У Владимира большой опыт запуска и успешного развития множества сложных проектов, и мы уверены, что у него есть все нужные качества, чтобы вывести VK на новые высоты», — отметил он.

Добродеев заявил об отставке после того, как компания Алишера Усманова вышла из уставного капитала VK, продав долю «СОГАЗу». Среди его крупнейших акционеров — «Газпром» и «Аквила» Юрия Ковальчука. В VK входят «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, а также сервисы «Юла», Delivery Club и «Ситимобил».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.12.2021, 16:53
    Гость: Шило

    То, чо у начальников, рождаются дети гении, это аксиома! Даже начальники об этом не знают, пока не станут начальниками!

  5. 13.12.2021, 15:37
    Гость: Одни сюрпризы

    а патрушев, иванов, рогозин, чайки - все таланты. У одного пескова все в папу.

Все комментарии (16)
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