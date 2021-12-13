Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения

07:45 13.12.2021

Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", - в частности, написал он, добавив, что решение было принято в результате "диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан".

Володин также напомнил, что президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на прошлой неделе назвал недопустимыми "опрометчивые решения" в связи с законопроектами о QR-кодах, предложив доработать данные законопроекты и оценить последствия их принятия.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России - на транспорте и в общественных местах.

Таким образом, в Госдуме пока остается законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.