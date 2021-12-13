Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения
Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", - в частности, написал он, добавив, что решение было принято в результате "диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан".
Володин также напомнил, что президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на прошлой неделе назвал недопустимыми "опрометчивые решения" в связи с законопроектами о QR-кодах, предложив доработать данные законопроекты и оценить последствия их принятия.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России - на транспорте и в общественных местах.
Таким образом, в Госдуме пока остается законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.
Комментарии читателей Оставить комментарий
точно. Но не единственный.
эту мысль я и пытаюсь доносить до всех, окружающих меня людей.
В том числе - и здесь.
Фашистское клеймо имеет и такое целевое назначение - разобщение людей, чтобы они не смогли объеденившись, очистить российское государство от нечисти.
Но задача у преступников более глобальная - абсолютный контроль над личностью и обществом. И на основе этого контроля - полное подчинение и управление людьми!
вполне понятна подоплека происходящего.
В основе лежит ненависть ..... ко всему живому и нормальному.
Да,в Москве вообще ниже всех и заболеваемость и смертность.У нас росстат считает не на 100 тысяч населения(из расчёта),а подаёт абсолютные цифры,поэтому и получается ,что в Москве больше больных и умерших.А,на самом деле,что такое 3000 заболевших на официальную численность населения в 13 миллионов человек-0,02%,и вы хотите сказать.что в Москве эпидемия,а не сезонные орви или грипп? Это бывает всегда в холодный период года.Что-то никому в советское время не приходило идиотское решение-тестировать на разные сопли- просто лечили,98% на дому.Стоит прекратить тестирование,как в Белоруссии,и колоть,хотя бы на 2-3 недели,перестать раздувать эпидочаг,как все увидят,что заболеваемость пойдёт вниз.Хотя и сейчас цифры невелики,эпидпороги Нигде в стране не превышены.Есть документы.И,смертность резко снизится,когда перестанут всех свозить и класть с разными диагнозами в одну кучу,а начнут госпитализировать и размещать грамотно,в соответствии с принципами размещения и ведения(лечения) инфекционных больных.Пусть возвращают необходимое количество инфекционных больниц,как было в СССР(люди были грамотные,не чета нынешним)и перестать устраивать разные "зоны" в обычных стационарах,заражая их всем подряд через вентиляцию,контакты и прочее.То,что сейчас творят -это Дикость и нарушение всего и вся в медицине и здравоохранении.