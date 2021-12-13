Сенатор Пушков раскритиковал гендиректора Pfizer за четвертую дозу вакцины

20:27 13.12.2021

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление генерального директора компании Pfizer Альберта Бурла о том, что против штамма «омикрон» уже может понадобиться четвертая доза вакцины.

«Только что Рfizer говорил о необходимости 3 доз вакцины, чтобы застраховаться от "омикрона". Теперь уже глава компании говорит, что "на некотором этапе нам понадобится 4-ая доза"... Естественно, а потом 5-я и 6-я, поскольку Big Pharma уже вошла во вкус гигантских доходов. Любой бизнес ставит на 1-е место прибыль, а затем общественное благо. Вот и Pfizer: "омикрон" пока не вызвал и одной миллионной доли заболеваний по сравнению с "дельтой", а в США с ним уже готовы сражаться мультипликацией доз. Которые должны мультиплицировать доходы Большой Фармы, понятное дело. It's the profit, stupid...» - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах быстрыми темпами растет смертность, которая уже превышает не только среднюю за прошлые годы, но и прошлогоднюю, когда уже был ковид, но еще не было вакцинации. При этом на данный момент в стране вакцинировано около 75% населения.