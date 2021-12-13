Сенатор Пушков раскритиковал гендиректора Pfizer за четвертую дозу вакцины

Альберт Бурл

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление генерального директора компании Pfizer Альберта Бурла о том, что против штамма «омикрон» уже может понадобиться четвертая доза вакцины.

«Только что Рfizer говорил о необходимости 3 доз вакцины, чтобы застраховаться от "омикрона". Теперь уже глава компании говорит, что "на некотором этапе нам понадобится 4-ая доза"... Естественно, а потом 5-я и 6-я, поскольку Big Pharma уже вошла во вкус гигантских доходов. Любой бизнес ставит на 1-е место прибыль, а затем общественное благо. Вот и Pfizer: "омикрон" пока не вызвал и одной миллионной доли заболеваний по сравнению с "дельтой", а в США с ним уже готовы сражаться мультипликацией доз. Которые должны мультиплицировать доходы Большой Фармы, понятное дело. It's the profit, stupid...» - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах быстрыми темпами растет смертность, которая уже превышает не только среднюю за прошлые годы, но и прошлогоднюю, когда уже был ковид, но еще не было вакцинации. При этом на данный момент в стране вакцинировано около 75% населения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.12.2021, 22:27
    Гость: А какая научная степень у санитара пушкова

    А это совсем другое дело!
    Те, кто смеет возмущаться насильным вкалыванием жыыжи, испытания которой должны закончиться только через год - да, они обязаны иметь ученые степени в области вирусологии.
    А принимающие "законы" о выкручивании рук не желающим быть подопытными кроликами - для них не существует никаких требований и ответственности! Ну, кроме требований бигфармы и ответственности перед мировым правительством....

  3. 13.12.2021, 22:18
    Гость: угу, , сделал втык, накрутил хвост ,

    Букрле и фазеру.

    Кто бы намял бока и накрутил хвоста Гинцбургу и Ко.

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