Россия высылает двух немецких дипломатов в ответ на аналогичное решение ФРГ

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россия объявила персонами нон грата двух германских дипломатов в ответ на аналогичное решение Германии. Министерство сообщило о высылке послу ФРГ Гезе Андреасу фон Гайру, который был вызван в МИД 20 декабря, пишет "Коммерсант"

15 декабря власти ФРГ объявили двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Свое решение Берлин объяснил приговором Высшего суда, который признал россиянина Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Германия считает, что за преступлением стояли российские спецслужбы.

Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен "решительный протест" в связи с недружественным решением правительства ФРГ об объявлении персонами ног грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии. "Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа",— сообщает МИД России.

Послу ФРГ сообщили об объявлении персонами нон грата двух немецких в порядке симметричного ответа. МИД РФ подчеркнул, что "российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 03:15
    Гость: Мышинная возня! Лавровщина!

    А почему всех немцев не выгнать? Слабо? Да в придачу жахнуть по Берлину ядреной ракетой... Ах да, вы не немцы, не америкосы, вы трусливые, тупые и вежливые!

  4. 20.12.2021, 19:59
    Гость: Зануда

    Для полной симметрии осталось немецким спецслужбам (при содействии германского посольства в РФ) «заледорубить» какого ни на есть оппозиционера германских властей в России. Кпждому известно, что оппозиционеры германских властей так и норовят получить в Воронеже статус политбеженца от (бывшей) меркелевой диктатуры!

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