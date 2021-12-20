Россия высылает двух немецких дипломатов в ответ на аналогичное решение ФРГ

19:03 20.12.2021

Россия объявила персонами нон грата двух германских дипломатов в ответ на аналогичное решение Германии. Министерство сообщило о высылке послу ФРГ Гезе Андреасу фон Гайру, который был вызван в МИД 20 декабря, пишет "Коммерсант".

15 декабря власти ФРГ объявили двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Свое решение Берлин объяснил приговором Высшего суда, который признал россиянина Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Германия считает, что за преступлением стояли российские спецслужбы.

Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен "решительный протест" в связи с недружественным решением правительства ФРГ об объявлении персонами ног грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии. "Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа",— сообщает МИД России.

Послу ФРГ сообщили об объявлении персонами нон грата двух немецких в порядке симметричного ответа. МИД РФ подчеркнул, что "российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем".