Врио главы МЧС предложил сделать страхование от пожаров обязательным

© KM.RU, Алексей Белкин

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян выступил за введение в России обязательного страхования от пожаров. Он сослался при этом на зарубежный опыт.

"Оно должно быть обязательным. По такому пути идут многие страны мира, в странах с развитой экономикой страховка - это главный стимулятор решения вопросов, в том числе, и безопасности", - заявил он в интервью ТАСС.

Чуприян отметил, что при введении страхования в случае небольшого количества недостатков по линии пожарной безопасности или их отсутствии отчисления в страховой фонд будут ниже. "И наоборот, если вы продемонстрировали, что у вас масса нарушений, тогда и платите больше, потому что вы не просто рискуете сами, но вы и ближнего можете погубить из-за этого", - сказал Чуприян.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 23:09
    Гость: …

    Да задолбали! И так за всё платим, что и на жизнь не остаётся… уже не знают , что и придумать. Лучше сделайте меньше зарплату думским, не повышайте зарплату их помощникам, да ограничьте з/п таким как Сечин, Миллер, а то они уже берегов не видят. Все пенсионеры в стране получают в год, думаю, меньше, чем годовой доход одного такого дельцА. Там отбирайте деньги, а не у нас, бедняков

  2. 21.12.2021, 22:39
    Гость: тд

    Главное чтобы не было дефицита -по безграничной рыночной стоимости . Для максимальной прибыли успешных гешефтмахеров..из новой нефти.

  4. 21.12.2021, 22:31
    Гость: тд

    Каждый кто не работает а, служит видит всё через свой карман наполняемый по безграничным рыночным ценам налогоплательщиками чтобы не было дефицита...

  5. 21.12.2021, 22:28
    Гость: тд

    За ДОСААФ за профсоюз , за парковку ..на Поле рыночных чудес ...за воздух по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита...

Все комментарии (37)
Выбор читателей
«Русь идёт по своей вечной программе, и никто и ничто не может её свернуть с этого пути»
Фото с сайта eurointegration.com
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Жертвы цифрового насилия
Здание МИД РФ
Штурм «красных линий»
Избранное
Маски для кожи лица – добавим специй!
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
Чем лечить грипп и ОРВИ у малышей
Как обращаться со срезами цветов? Советы экспертов
Нулевой пациент «Сон не в руку»
«Русские на Кавказе. Мифы и реальность»
Сергей Черняховский. Суд над кастовой безнаказанностью
Найк Борзов, 20 мая, ГлавКлуб
Оплатите любовь к родителям, граждане!
История русской елки
Инвестиции в период коронавирусной истерии