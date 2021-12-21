Врио главы МЧС предложил сделать страхование от пожаров обязательным
Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян выступил за введение в России обязательного страхования от пожаров. Он сослался при этом на зарубежный опыт.
"Оно должно быть обязательным. По такому пути идут многие страны мира, в странах с развитой экономикой страховка - это главный стимулятор решения вопросов, в том числе, и безопасности", - заявил он в интервью ТАСС.
Чуприян отметил, что при введении страхования в случае небольшого количества недостатков по линии пожарной безопасности или их отсутствии отчисления в страховой фонд будут ниже. "И наоборот, если вы продемонстрировали, что у вас масса нарушений, тогда и платите больше, потому что вы не просто рискуете сами, но вы и ближнего можете погубить из-за этого", - сказал Чуприян.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да задолбали! И так за всё платим, что и на жизнь не остаётся… уже не знают , что и придумать. Лучше сделайте меньше зарплату думским, не повышайте зарплату их помощникам, да ограничьте з/п таким как Сечин, Миллер, а то они уже берегов не видят. Все пенсионеры в стране получают в год, думаю, меньше, чем годовой доход одного такого дельцА. Там отбирайте деньги, а не у нас, бедняков
Главное чтобы не было дефицита -по безграничной рыночной стоимости . Для максимальной прибыли успешных гешефтмахеров..из новой нефти.
Шутка пропенсов копошашихся в помойках СССР не смешит ни разу...
Каждый кто не работает а, служит видит всё через свой карман наполняемый по безграничным рыночным ценам налогоплательщиками чтобы не было дефицита...
За ДОСААФ за профсоюз , за парковку ..на Поле рыночных чудес ...за воздух по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита...