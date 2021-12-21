ГНЦ ВБ «Вектор» опубликовал фотографии штамма «омикрон»

10:30 21.12.2021

ГНЦ ВБ « Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса «омикрон».

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, для исследования морфологических характеристик (форма, размер, находящиеся на поверхности структуры и т.д.) в лабораторных условиях была заражена культура клеток Vero E6. Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом.

Затем клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков впоследствии были сделаны срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе.

Отмечается, что на снимках видны везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки.

Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Впоследствии, они скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий, проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку.

Мембрана пузырьков, в том месте, где формируется вирусная частица, претерпевает изменения. В нее встраиваются структурные белки вируса, которые в последствии будут представлены на его поверхности и будут определять его поведение при встрече с другой клеткой.

В случае со штаммом «омикрон» необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на 6-е сутки инфекции. В целом, состояние клеток при заражении штаммом омикрон, соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами.



6-е сутки инфекции. Вирусные частицы коронавируса (штамм омикрон) разнообразной формы в пузырьках эндоплазматической сети клеток Vero Е6. Фото с сайта rospotrebnadzor.ru



Вирусные частицы коронавируса (штамм омикрон), вышедшие из клетки и скопившиеся на ее поверхности (клетки Vero Е6, 6-е сутки после инфицирования). Фото с сайта rospotrebnadzor.ru