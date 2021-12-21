ГНЦ ВБ «Вектор» опубликовал фотографии штамма «омикрон»

ГНЦ ВБ « Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса «омикрон». 

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, для исследования морфологических характеристик (форма, размер, находящиеся на поверхности структуры и т.д.) в лабораторных условиях была заражена культура клеток Vero E6. Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом.

Затем клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков впоследствии были сделаны срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе.

Отмечается, что на снимках видны везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки.

Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Впоследствии, они скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий, проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку.

Мембрана пузырьков, в том месте, где формируется вирусная частица, претерпевает изменения. В нее встраиваются структурные белки вируса, которые в последствии будут представлены на его поверхности и будут определять его поведение при встрече с другой клеткой.

В случае со штаммом «омикрон» необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на 6-е сутки инфекции. В целом, состояние клеток при заражении штаммом омикрон, соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами.


6-е сутки инфекции. Вирусные частицы коронавируса (штамм омикрон) разнообразной формы в пузырьках эндоплазматической сети клеток Vero Е6. Фото с сайта rospotrebnadzor.ru


Вирусные частицы коронавируса (штамм омикрон), вышедшие из клетки и скопившиеся на ее поверхности (клетки Vero Е6, 6-е сутки после инфицирования). Фото с сайта rospotrebnadzor.ru

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.12.2021, 12:26
    Гость: Смешно

    А где на этих фотографиях "вирусы" и откуда известно, что они - "омикрон"? Я вижу клетки с различными внутри- и внеклеточными органеллами - пузырьки аппарата Гольджи, ядра, экзосомы, микро везикулы, отростки и пузырьки липидной мембраны и т.д. Таких компонентов существует много - они часто имеют форму круглых или овальных частиц, размер 100-300 нм и прилипают к клеточным мембранам или клетка их из себя выпускает/поглощает. Также образец явно загрязнен - случайными глобулами денатурированного белка, какими-то обрывками клеточным мембран, остатками лимфоцитов... Мифический вирус до сих не изолирован, не очищен, не выделен в отдельный препарат. То, что для него не пройдены постулаты Коха - всем очевидно. Нам показывают фото "микробиологического супа" и пытаются выдать какие-то случайные, естественные для клеточной среды частицы за доказательство какого-то опасного микроорганизма. "Вектор", похоже, тоже продался ковидной мафии. Стыдно.

  4. 21.12.2021, 12:03
    Гость: Mezzo

    Уважаемая редакция, всё что вываливается на нас с сайтов относительно Ковида и других болячек, да с такими подробностями, как будто мы студенты медицинского ВУЗа. Нам это зачем? Ощущение,что на нас простых граждан хотят переложить ответственность, сняв её со специалистов. Не следуйте в фарватере Запада. А то будет так как теперь в Таллине. Звоню семейному врачу. Автоответчик советует написать электронное письмо и назвать проблему. Дозваниваюсь не сразу. Наконец отвечает санитарка. Выслушала моё обращение и симптомы. Советует больше пить жидкости, а если станет совсем плохо - вызывайте Скорую. И так: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Говорю этой "Курице", что я и сам это знаю и такой совет мне не нужен. Всё написано в интернете, на Гугле!

  5. 21.12.2021, 11:46
    Гость: надо с этим что-то делать

    Срочно миду россии необходимо обозначить красные линии новейшего вируса.Если не поможет,то накормить его гексогеном-сахаром,чтоб знал ... своё место.

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