Отец 9-летней студентки МГУ Тепляковой напал на заведующего кафедрой

18:56 21.12.2021

Отец учащейся на факультете психологии МГУ 9-летней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой, сотрудники были вынуждены вызвать полицию, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу факультета.

Алиса сдавала сегодня экзамен по "Введению в психологию". Девочка не сдала его и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал", рассказали в пресс-службе. Во время экзамена он присутствовать в аудитории не мог, но ему позволили подождать дочь в здании.

В какой-то момент Тепляков попытался прорваться на факультет, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Охрана и сотрудники факультета смогли его задержать и закрыть в аудитории. Потом они вынуждены были вызвать полицию.

Этим летом 8-летняя Алиса Теплякова из Москвы сдала ЕГЭ, подала документы на факультет психологии МГУ и стала студенткой на платной основе.

В октябре ее отец, Евгений Тепляков, жаловался на сильное противодействие со стороны некоторых преподавателей университета и нежелание подстраивать учебный план под ребенка. Он хотел взаимодействия с педагогами в индивидуальном ключе, но многие из них высказывали "такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет". Тепляков тогда также напомнил, что их семья многократно говорила, что "формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать", поскольку ей девять лет и построить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов.