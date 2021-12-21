Отец 9-летней студентки МГУ Тепляковой напал на заведующего кафедрой

Отец учащейся на факультете психологии МГУ 9-летней Алисы Тепляковой  напал на заведующего кафедрой, сотрудники были вынуждены вызвать полицию, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу факультета.

Алиса сдавала сегодня экзамен по "Введению в психологию". Девочка не сдала его и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал", рассказали в пресс-службе. Во время экзамена он присутствовать в аудитории не мог, но ему позволили подождать дочь в здании. 

В какой-то момент Тепляков попытался прорваться на факультет, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Охрана и сотрудники факультета смогли его задержать и закрыть в аудитории. Потом они вынуждены были вызвать полицию.

Этим летом 8-летняя Алиса Теплякова из Москвы сдала ЕГЭ, подала документы на факультет психологии МГУ и стала студенткой на платной основе.

В октябре ее отец, Евгений Тепляков, жаловался на сильное противодействие со стороны некоторых преподавателей университета и нежелание подстраивать учебный план под ребенка. Он хотел взаимодействия с педагогами в индивидуальном ключе, но многие из них высказывали "такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет". Тепляков тогда также напомнил, что их семья многократно говорила, что "формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать", поскольку ей девять лет и построить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 23:09
    Гость: Ха-ха-ха!

    КМ "Советская система образования плодит вундеркиндов, а органы опеки и соседи их гнобят."
    20:02 4.08.2021 , Антон Крайний
    Комментарии:верните нам советскую систему образования, которая плодила сплошь вундеркиндов!

  2. 21.12.2021, 22:44
    Гость: НХ

    Здесь нужно, во-первых, сочувственно и с пониманием относится к ребёнку. На это многие нынешние преподаватели просто не способны. Умный не по годам человек вызывает у посредственных людей только злобу. Во-вторых, отца также заносит, когда он требует особого отношения к своему чаду. Нужен разумный компромисс, который не возможен без привлечения как администрации МГУ, так и Уполномоченного по правам ребёнка. Сегодня не возможно предсказать, что получится из Алисы Тепляковой. Но в любом случае должны быть предоставлены максимально возможные оптимальные условия для её учёбы и развития. Возможно, что психологическая поддержка нужна и ей, и её отцу.

  3. 21.12.2021, 22:41
    Гость: Этот волосатик ее отец?

    По-моему он придурок. Правда, бороду моет шампунем. Тут не детства жалко, а как бы психопатом по наследству не стать...

  4. 21.12.2021, 22:06
    Гость: Юляша

    Сразу было понятно,что это - семейка психических.
    Их на принуд.лечение надо в полном составе.Они опасны.

Все комментарии (21)
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