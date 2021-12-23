Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «МИР 19»
Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения коронавируса "МИР 19", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Препарат работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, отмечают создатели. "МИР 19" состоит из двух компонентов: малые интерферирующие РНК (действующее вещество) и пептид-носитель.
В ходе клинических исследований была доказана безопасность и эффективность препарата - он влияет исключительно на вирус. При этом у него не было обнаружено побочных эффектов.
Препарат предназначен для ингаляционного применения в стационаре.
"В готовом виде препарат "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути", — отмечают в ФМБА.
В ближайшее время будет проведено исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после чего, вероятно, он поступит в аптечную сеть.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конечно вранье!В Японии нет таких оптимизаторов медицины.А вранье в том,приписывая смертность вирусу,вы напрочь отбрасываете общее состояние и уровень здравоохранения в сравниваемых странах.
Не даёт 100% гарантии от незаражения, но существенно снижает риски тяжёлого течения. Вы на риски плюете и имеете по 1100 умерших от ковида и осложнений им вызываемых. В Японии Н ИИ нулевая смертность и всё ходят в масках. У нас рекордная смертность и масок не носят. Это наш выбор. Вы считаете, что поступаете умно. По факту -нет.
Волна омикрона идёт по Европе и скоро накроет Россию.ВОЗ предупредила, что наиболее тяжело болеют непривитые.
А в это время ,специально для "ревакцинаторов",глава ВОЗ заявил,что это ТУФТА И НЕ СПОСОБСТВУЕТ не заражению ,ранее "ширнувшихся"! Предлагает отправить "вакцины" в Африку и бедные страны!Но евреи начали по четвёртому разу "ширятся",своё отдавать "в лом"! Жирик "свиснул",что 7 раз "ширнулся",только не уточняет чем и куда.
тот же предмет,только вид сбоку