Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «МИР 19»

08:15 23.12.2021

Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения коронавируса "МИР 19", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Препарат работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, отмечают создатели. "МИР 19" состоит из двух компонентов: малые интерферирующие РНК (действующее вещество) и пептид-носитель.

В ходе клинических исследований была доказана безопасность и эффективность препарата - он влияет исключительно на вирус. При этом у него не было обнаружено побочных эффектов.

Препарат предназначен для ингаляционного применения в стационаре.

"В готовом виде препарат "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути", — отмечают в ФМБА.

В ближайшее время будет проведено исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после чего, вероятно, он поступит в аптечную сеть.