Запад переигрывает Кремль: Путина ради двойного гражданства не слушается элита

Сроки выполнения распоряжения президента об отказе от вторых паспортов перенесли на год. «Нашей олигархической "Дуньке" очень хочется в Европу, и она будет цепляться за эту возможность до последнего»

Государственная Дума еще на год отложила срок обязательного отказа чиновников и госслужащих от второго гражданства и видов на жительство. Изначально предложенная президентом Владимиром Путиным норма должна была вступить в силу уже 1 января 2022 года. Чиновники до этой даты должны были или предоставить документы об отказе от второго гражданства или ВНЖ, или уйти в отставку. После внесения поправки в закон они могут сделать это до 1 января 2023 года.

Норма об отказе от второго гражданства и вида на жительство касается не только чиновников, но и военнослужащих, сотрудников госохраны, таможни, военнослужащих, росгвардейцев, работников МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, губернаторов, сотрудников МВД и Следственного комитета. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что эта мера коснется также дипломатов и их супругов.

Проект закона 116-ФЗ был подготовлен в связи с принятием поправки к Конституции от 14 марта 2020 года «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Интересно, что поправки к статье 27 закона № 116-ФЗ принимались не отдельным голосованием, а «пакетом» вместе с внесением изменений в статью 41 закона № 4730-I от 1 апреля 1993 года «О Государственной границе Российской Федерации», которая касается льгот добровольцам.

Эта поправка позволяет органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов «оказывать гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы, меры поддержки, в том числе осуществлять материальное стимулирование, предоставлять льготы и компенсации».

Почему продление срока, за который чиновники должны отказаться от своих вторых и третьих паспортов, увязывается с оказанием поддержки гражданам, добровольно участвующим в защите государственной границы, не совсем понятно. Разве что из чувства изощренной иронии. Судя по хронологии событий на сайте Госдумы, пункт о статье 27 появился в законопроекте только 15 декабря перед вторым чтением, хотя сам он был зарегистрирован еще в апреле 2021 года и к гражданству чиновников никакого отношения не имел.

В первоначальном виде законопроект № 1154844−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу совершенствования мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите Государственной границы Российской Федерации» был внесен в Думу депутатами от «Единой России» Пискаревым, Валеевым, Выборным и Рыжаком от «Справедливой России — За правду», а также сенаторами-единоросами Бондаревым и Арениным. В третьем чтении закон поддержали 414 депутатов.

Политолог Павел Салин считает, что российские элиты не просто так затягивают реализацию закона об отказе от двойного гражданства, а делают это в надежде на то, что в 2022—2023 годах повестка власти изменится и об этой норме вообще забудут, после чего ее можно будет спустить на тормозах.

— Сейчас вся элита находится в ожидании транзита власти. Есть ощущение, что этот процесс начнется в 2022 году, и в ходе него повестка и задачи «рулевых» будут трансформироваться. Грубо говоря, будет не до многих проблем, до которых у нее пока доходят руки. Очень многие решения, которые тем или иным группам не выгодны, но все-таки были приняты, будут сейчас затягиваться.

Уверен, что именно так будет происходить с реализацией закона Клишаса-Крашенинникова «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». То же касается и закона о двойном гражданстве.

Российские элиты не хотят расставаться со вторым, а для многих и с первым домом за рубежом. Но заблокировать принятие этой инициативы у них не получилось, поэтому теперь они делают ставку на саботаж ее реализации и готовы смотреть, как дальше будут развиваться события.

Если переносить реализацию закона на два-три месяца, ясно, что выполнять его все-таки придется. А вот если перенести на год, есть определенный расчет, что либо власти будет уже не до этого, либо можно будет продавить очередную пролонгацию, тогда в 2023 году Кремль точно будет занят другими вопросами.

— Какие именно группы занимаются затягиванием инициативы?

— Речь даже не о конкретных группах, а о консолидированном интересе всей российской элиты за исключением силовиков. Но силовики составляют элитное меньшинство. Да, это то меньшинство, которое сейчас оказывает определяющее влияние на принятие решений. Собственно, поэтому инициативу и не получилось заблокировать. Но так как они в меньшинстве, остальные этот законопроект будут «заматывать». Повторю, это большая часть элиты как таковой, и федеральная, и региональная, потому что многие региональные чиновники так или иначе тоже имеют к этому отношение.

Доктор политических наук, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов также считает, что российская элита просто не готова отказаться от своих интересов на Западе.

— Здесь даже нечего комментировать. Голосование по внесению поправок в Конституцию состоялось еще летом 2020 года. Среди поправок была и норма о запрете двойного гражданства для чиновников. Удивительно, что за полтора года государственные служащие так и не успели отказаться от вторых гражданств и видов на жительство. Теперь на выполнение этой несложной задачи им дается два с половиной года, это очень странно.

Мы видим, что разговор о национализации элит остается только разговором. Элита у нас офшорная, компрадорская, и я не удивлюсь, если через год реализацию этого законопроекта снова отложат.

— Власть активно борется с так называемыми иноагентами, которые получают деньги из-за рубежа. Разве наличие двойного гражданства у чиновников не менее опасно?

— Это риторический вопрос. Двойное гражданство у чиновника и госслужащего гораздо больше свидетельствует об аффилированности с иностранными государствами, чем шесть рублей, полученные каким-нибудь СМИ из Молдавии.

Но мы должны понимать, какой у нас сформирован уклад и режим. По сути дела, это утилизация советского наследства и природных ресурсов Российской Федерации, которые, опять-таки, в основном добываются на мощностях и предприятиях, построенных в СССР.

Главные бенефициары нынешнего режима — сто тысяч семей, которые существуют за счет этого «золотого пылесоса». Здесь нет ничего нового. Кто-то переезжает на постоянное место жительства в Лондон. Кто-то имеет недвижимость в странах НАТО. Уж не говоря о том, какими объемами из страны вывозится капитал, а, проще говоря, идет ее откровенный грабеж. В этом году из России уже вывезли более 65 миллиардов долларов. Но в логике властей все это — «патриоты». А СМИ, которое получило 6 рублей из Молдавии, это иноагент.

Поэтому не удивлюсь, если сроки реализации закона снова будут переносить, как говорится, то понос, то золотуха. Чиновники и бенефициары режима никак не могут расстаться с двойными паспортами. Нашей олигархической «Дуньке» очень хочется в Европу, и она будет цепляться за эту возможность до последнего. Как бы грозно ни рычал президент, они будут изображать подобострастие, но продолжат дальше гнуть свою линию.