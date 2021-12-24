На модернизацию отделений «Почты» в селах в 2022 году выделят 5 млрд рублей

Почта России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах в 2022 году будет направлено 5 млрд рублей.

«Президент дал поручение в течение ближайших трех лет провести модернизацию отделений и пунктов почтовой связи, расположенных в селах и в труднодоступной местности. Решать эту задачу станем поэтапно. На следующий год правительство выделит 5 млрд рублей, которые позволят обновить почти 1200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние», - цитирует «Интерфакс» слова Мишустина.

При этом он уточнил, что модернизации требуют 25,16 тыс. почтовых отделений, износ половины из которых превышает 50%.

Ранее генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявлял, что около 70% сельских отделений «Почты России» находится «в неудовлетворительном состоянии». По его словам, для ремонта почтовых отделений требуется более 90 млрд рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.12.2021, 19:08
    Гость: ага

    построить почты в сельской местности , тоже что построить коровники в пустыне. 30 лет уничтожали село вместе с уничтожением колхозов и совхозов , школ, больниц, домов механизаторов и животноводов...которые не могли продать выращенный урожай и произведенную продукцию. Брошенные поля заросли кустарником, березняком и бурьяном Нужно на селе создавать рабочие места и комфортные условия жизни. А главное гарантировать людям живущим и работающим в сельской местности сбыт произведенной продукции. А то совсем ох_ренели закупая морковку, картошку, свеклу, ... и где уже нет этого пальмового масла, в заморских партнеров, да и торговые сети судя по ценникам клоны, все в руках и под контролем заграницы. Почти все ценники заканчиваются на ххххх.99 ! Жульё во всех сферах.

  4. 24.12.2021, 17:37
    Гость: хорошая идея

    В труднодоступных местах и сел почти не осталось, одни развалины.
    Много чего блогеры по таким дальним селам в утубе выставили, ужас, будто мамай прошел.
    Однажды сии убогости, несколько лет назад, даже Михалков в своем документальном фильме осветил. Сокрушался.
    А ведь там когда то жили и работали люди.

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