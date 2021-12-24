На модернизацию отделений «Почты» в селах в 2022 году выделят 5 млрд рублей

16:49 24.12.2021

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах в 2022 году будет направлено 5 млрд рублей.

«Президент дал поручение в течение ближайших трех лет провести модернизацию отделений и пунктов почтовой связи, расположенных в селах и в труднодоступной местности. Решать эту задачу станем поэтапно. На следующий год правительство выделит 5 млрд рублей, которые позволят обновить почти 1200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние», - цитирует «Интерфакс» слова Мишустина.

При этом он уточнил, что модернизации требуют 25,16 тыс. почтовых отделений, износ половины из которых превышает 50%.

Ранее генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявлял, что около 70% сельских отделений «Почты России» находится «в неудовлетворительном состоянии». По его словам, для ремонта почтовых отделений требуется более 90 млрд рублей.