Историк Юрий Дмитриев приговорен к 15 годам

Фото с сайта facebook.com

Петрозаводский горсуд назначил главе карельского «Мемориала», историку Юрию Дмитриеву 15 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона». Дмитриев будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Его признали виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. В 2018 году Дмитриев был оправдан по обвинению в порнографии, но вскоре этот приговор был обжалован и отменен, а сам историк задержан по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет (приемной дочери). Защита Дмитриева считала обвинение основанным на ложных показаниях.

В прошлом году ВС Карелии приговорил Дмитриева к 13 годам тюрьмы, а вначале декабря 2021 года прокурор потребовал увеличить срок наказания до 15 лет. 

Дмитриев — карельский историк. В 90-х он нашел у себя в регионе несколько крупных захоронений жертв сталинских репрессий, в том числе расстрельный полигон Сандармох, где, по разным оценкам, были убиты и захоронены от 6 тыс. до 9 тыс. человек. По мнению самого историка, преследование связано с его сопротивлением ревизионистскому истолкованию происхождения вскрытых мест массовых расстрелов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.12.2021, 16:16
    Гость: Вааще то

    государство прекрасно знает истинное происхождение этих захоронений. А вот другим это крайне нежелательно, о чем и говорит разгон "Мемориала". Вот оно и начинает "истолковывать" и сажать несогласных. Это надо же - беднягу тот террор и сейчас догнал!

  2. 27.12.2021, 16:13
    Гость: незаконном хранении части оружия

    Кусок бомбы откопал, сделал из нее лоток для воды - в тюрьму. Такое уже писали.

  3. 27.12.2021, 15:58
    Гость: Тот, кто зло разоблачил,

    Оказался "педофил"...
    Пусть себе на ус мотает:
    Правду впредь не раскрывает!

  4. 27.12.2021, 15:31
    Гость: www

    Что ещё за "истолкования происхождения" мест массовых захоронении? Т.е. какои то чёрныи копатель и государство, не ведут работу по установлению истинного происхождения этих захоронении, а занимаются их истолковыванием? Рядом яму, и историков с чиновниками туда.

  5. 27.12.2021, 15:29
    Гость: Виталий

    Что-то я сомневаюсь, что трухлявый дед мог воспитывать маленького ребенка и заниматься чем-то ещё.

    Но ещё больше я сомневаюсь, что его трухлявость занималась детской порнографией, а уж тем более могло заниматься изнасилованиями.

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