Историк Юрий Дмитриев приговорен к 15 годам
Петрозаводский горсуд назначил главе карельского «Мемориала», историку Юрию Дмитриеву 15 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона». Дмитриев будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Его признали виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. В 2018 году Дмитриев был оправдан по обвинению в порнографии, но вскоре этот приговор был обжалован и отменен, а сам историк задержан по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет (приемной дочери). Защита Дмитриева считала обвинение основанным на ложных показаниях.
В прошлом году ВС Карелии приговорил Дмитриева к 13 годам тюрьмы, а вначале декабря 2021 года прокурор потребовал увеличить срок наказания до 15 лет.
Дмитриев — карельский историк. В 90-х он нашел у себя в регионе несколько крупных захоронений жертв сталинских репрессий, в том числе расстрельный полигон Сандармох, где, по разным оценкам, были убиты и захоронены от 6 тыс. до 9 тыс. человек. По мнению самого историка, преследование связано с его сопротивлением ревизионистскому истолкованию происхождения вскрытых мест массовых расстрелов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
государство прекрасно знает истинное происхождение этих захоронений. А вот другим это крайне нежелательно, о чем и говорит разгон "Мемориала". Вот оно и начинает "истолковывать" и сажать несогласных. Это надо же - беднягу тот террор и сейчас догнал!
Кусок бомбы откопал, сделал из нее лоток для воды - в тюрьму. Такое уже писали.
Оказался "педофил"...
Пусть себе на ус мотает:
Правду впредь не раскрывает!
Что ещё за "истолкования происхождения" мест массовых захоронении? Т.е. какои то чёрныи копатель и государство, не ведут работу по установлению истинного происхождения этих захоронении, а занимаются их истолковыванием? Рядом яму, и историков с чиновниками туда.
Что-то я сомневаюсь, что трухлявый дед мог воспитывать маленького ребенка и заниматься чем-то ещё.
Но ещё больше я сомневаюсь, что его трухлявость занималась детской порнографией, а уж тем более могло заниматься изнасилованиями.