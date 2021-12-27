Историк Юрий Дмитриев приговорен к 15 годам

13:28 27.12.2021

Петрозаводский горсуд назначил главе карельского «Мемориала», историку Юрию Дмитриеву 15 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона». Дмитриев будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Его признали виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. В 2018 году Дмитриев был оправдан по обвинению в порнографии, но вскоре этот приговор был обжалован и отменен, а сам историк задержан по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет (приемной дочери). Защита Дмитриева считала обвинение основанным на ложных показаниях.

В прошлом году ВС Карелии приговорил Дмитриева к 13 годам тюрьмы, а вначале декабря 2021 года прокурор потребовал увеличить срок наказания до 15 лет.

Дмитриев — карельский историк. В 90-х он нашел у себя в регионе несколько крупных захоронений жертв сталинских репрессий, в том числе расстрельный полигон Сандармох, где, по разным оценкам, были убиты и захоронены от 6 тыс. до 9 тыс. человек. По мнению самого историка, преследование связано с его сопротивлением ревизионистскому истолкованию происхождения вскрытых мест массовых расстрелов.