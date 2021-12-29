В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Фото с сайта kremlin.ru

Встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовала в Санкт-Петербурге, передает «БелТА». Встреча президентов проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

Главы двух государств планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а после встречи — сыграть в хоккей. Перед ее началом Владимир Путин заехал за Лукашенко на машине, пишет агентство.

Днем ранее в Петербурге прошел неформальный саммит лидеров стран СНГ. На мероприятие в 2021 году приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На нем также был и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В начале ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре 2021-го, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы подразумевают под собой интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.12.2021, 23:38
    Гость: так

    оказывается теперь касса по выдаче кредитов теперь в Петербурге ?
    Интересно , а где?

  2. 29.12.2021, 22:52
    Гость: Пилот

    Кроме белоруского Батьки у РФ больше нет союзников на просторах СНГ и Батька этим пользуется. Если еще испортить отношения с Белоруссией то тогда все Россия останется один на один с Западом и НАТО во враждебном окружении и прийдется тяжко.

  4. 29.12.2021, 20:57
    Гость: А.Д. Тойнби -СССр ортодоксальная русская цивилизация,

    да-да-да- сприбалтами, якутами, татарами , туркменами, грузинами и т.д.
    роюсская цивилизация это чисто субъектиное мнение каких-то людей.

  5. 29.12.2021, 20:16
    Гость: Гость

    Очередное шоу для лохтурата перед новым годом. Два дедушки - отмороза покрасуются по телеку, пообещают пообещать обсудить обсуждаемое и все. Двадцать лет эти чуваки дурят братские народы.

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