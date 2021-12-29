В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

16:22 29.12.2021

Встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовала в Санкт-Петербурге, передает «БелТА». Встреча президентов проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

Главы двух государств планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а после встречи — сыграть в хоккей. Перед ее началом Владимир Путин заехал за Лукашенко на машине, пишет агентство.

Днем ранее в Петербурге прошел неформальный саммит лидеров стран СНГ. На мероприятие в 2021 году приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На нем также был и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В начале ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре 2021-го, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы подразумевают под собой интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.