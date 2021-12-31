Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видеотрансляции

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина первыми посмотрели жители Камчатского края, где новый год уже наступил, сообщает РИА Новости

Владимир Путин в обращении заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия столкнулась с колоссальными вызовами. "Но (мы. — Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", — отметил президент.

Главное пожелание на 2022 год — крепкого здоровья, к которому, по словам Путина, приложатся успехи в разных областях.

"Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", — сказал российский лидер.

Как отметил глава государства, цель властей — улучшение жизни россиян.

"Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", — напомнил он.

По словам Путина, экономику удалось восстановить в короткие сроки и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.12.2021, 22:58
    Гость: ВВП

    "Я принял окончательное решение о судьбе Соединенных Штатов Америки. В настоящее время ядерная триада России приведена в состояние наивысшей боевой готовности. Ядерные ракетоносцы, вооруженные ракетами "Циркон" с ядерными боеголовками, используя новейшие достижения военной техники незаметно вышли на стартовые позиции. Командный пункт управления войсками уже стартовал с секретного полигона в Сибири, уже находится на околоземной орбите и будет координировать ракетную атаку на США.
    В конце моего поздравления мне принесут "ядерный чемоданчик" и я отдам команду на уничтожение США.
    С первым вас годом без США, россияне."

  3. 31.12.2021, 22:51
    Гость: Это называется инфляция праздника

    А Леонид Ильич был один и водно время. Потому и Дорогой. Не дай Бог дожить, когда часы на Кремле отставать будут. Как тогда наручные, помните?

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