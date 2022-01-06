Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Министр обороны РФ Сергей Шойгу © KM.RU, © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Джеймс Остин провели телефонные переговоры, сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

"Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес", — рассказали в Минобороны. Подробности разговора в министерстве не озвучили.

10 января в Женеве должны начаться переговоры о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном. Они стартуют с консультаций между российской и американской делегациями, а затем продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.01.2022, 23:45
    Гость: www

    надо было еще короче (Шаигу и Остин пагаварили) а то статья величинои в 10 заголовков.

  2. 06.01.2022, 23:33
    Гость: Всё ясно

    Дядю Сэма готовят к похоронам. Поскольку рассадник нацизма и фашизма загнан в угол, "цивилизованные" хотят, чтобы процессия шла мирно и без стрельбы.

  5. 06.01.2022, 21:30
    Гость: Да

    Понятно, с Пентагоном всё и надо обсуждать.

    Можно и с президентом Америки. А вот с НАТО..

    Во первых, даже английские подводные лодки нельзя использовать без американского допуска к кодам.

    Ну и ещё, в НАТО состоит, например, Эстония. И если Эстония будет против, то с НАТО ни о чем не договоришься... Даже если отказ Эстонии спровоцирован США.. Это только путает переговоры.

    Поэтому переговоры должны быть с США.

    (Хотя о чем говорить-то, пока неясно)

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