Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Понятно, с Пентагоном всё и надо обсуждать.

Можно и с президентом Америки. А вот с НАТО..

Во первых, даже английские подводные лодки нельзя использовать без американского допуска к кодам.

Ну и ещё, в НАТО состоит, например, Эстония. И если Эстония будет против, то с НАТО ни о чем не договоришься... Даже если отказ Эстонии спровоцирован США.. Это только путает переговоры.

Поэтому переговоры должны быть с США.

(Хотя о чем говорить-то, пока неясно)