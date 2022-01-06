Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона
Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Джеймс Остин провели телефонные переговоры, сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
"Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес", — рассказали в Минобороны. Подробности разговора в министерстве не озвучили.
10 января в Женеве должны начаться переговоры о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном. Они стартуют с консультаций между российской и американской делегациями, а затем продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
надо было еще короче (Шаигу и Остин пагаварили) а то статья величинои в 10 заголовков.
Дядю Сэма готовят к похоронам. Поскольку рассадник нацизма и фашизма загнан в угол, "цивилизованные" хотят, чтобы процессия шла мирно и без стрельбы.
был только сердюков.
а сам что не поехал, старость?
Понятно, с Пентагоном всё и надо обсуждать.
Можно и с президентом Америки. А вот с НАТО..
Во первых, даже английские подводные лодки нельзя использовать без американского допуска к кодам.
Ну и ещё, в НАТО состоит, например, Эстония. И если Эстония будет против, то с НАТО ни о чем не договоришься... Даже если отказ Эстонии спровоцирован США.. Это только путает переговоры.
Поэтому переговоры должны быть с США.
(Хотя о чем говорить-то, пока неясно)