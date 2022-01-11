Проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет

08:50 11.01.2022

В России впервые за десять лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга ВШЭ.

В исследование вошли данные 838 вузов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов.

"В 2021 году впервые за 10 лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился – пусть на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приему", — отметили специалисты, подчеркнув, что эти показатели означают, что половину зачисленных на бюджет студентов составляют школьные "отличники".

Снижение проходного балла, по мнению экспертов, произошло за счет значительного увеличения государством количества бюджетных мест, в основном в региональных вузах.

"Это означает, что ни о какой тревожной тенденции речь не идет, просто на бюджетные места сумели поступить и те абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов", — объясняют они.

Пятерка вузов, куда поступают выпускники школ с самым большим средним баллом по ЕГЭ, в 2021 году практически не изменилась в сравнении с 2020. Возглавляет рейтинг Московский физико-технический институт (МФТИ) со средним проходным баллом на бюджет — 97,1, в вуз поступили 914 абитуриентов. Второе место занимает Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с приростом среднего проходного балла на бюджет в 0,5 (96,7 — средний балл), туда в прошлом году удалось поступить 405 выпускникам. Тройку лидеров закрывает московский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» с 96,3 средним проходным баллом на бюджет и 2411 зачисленными студентами.

В целом, в государственных вузах число бюджетных мест увеличилось на девять процентов по сравнению с 2020 годом.