МИД РФ прокомментировал новость о вывозе российских дипломатов из Украины

13:33 18.01.2022

Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, заявили в МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты The New York Times о том, что РФ вывозит своих дипломатов и членов их семей из Украины.

"Интерфакс" направил подобный запрос в российское посольство в Киеве. Там агентству заявили, что по данному вопросу "комментариев не дают".

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщило об эвакуации российских дипломатов из консульств в Киеве и во Львове. 5 января Украину якобы покинули 18 человек, "в основном дети и жены российских дипломатов". После этого еще около 30 человек выехали из Киева и Львова.