МИД РФ прокомментировал новость о вывозе российских дипломатов из Украины
Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, заявили в МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты The New York Times о том, что РФ вывозит своих дипломатов и членов их семей из Украины.
"Интерфакс" направил подобный запрос в российское посольство в Киеве. Там агентству заявили, что по данному вопросу "комментариев не дают".
Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщило об эвакуации российских дипломатов из консульств в Киеве и во Львове. 5 января Украину якобы покинули 18 человек, "в основном дети и жены российских дипломатов". После этого еще около 30 человек выехали из Киева и Львова.
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тем временем на украину самолетами прибыли Военные из британии и оружие - для войны с русскими.
окупанты обеспокоены возможной потерей захваченных земель...
ну как бритиши будут "воевать" мы уже знаем - смажут пятки после первого выстрела.
А вы думаете или точно знаете, что там до сего дня ходят по нужде на улицу за угол хаты???
Недалекие люди и сеют всякую чушь. Идите вместо Кисилева на ТВ, там вам самое место.
Удиляет то что в это еще многие не верят , глядя на жизнь вокруг . А может и хуже , привыкли что так и должно быть , главное с голоду дескать не помираем и хорошо...
Ну что же так скромно? Забыл ещё парочку ноликов приписать. Лошара...
Демонстраций, митингов нет. народ работает, лишних вопросов не задает. Значит, вышеозначенные свои деньги не зря получают. А вот за что получали свои деньги райкомовская и обкомовская челядь, если за СССР не вышел ни один человек?