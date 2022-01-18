МИД РФ прокомментировал новость о вывозе российских дипломатов из Украины

МИД РФ

Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, заявили в МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты The New York Times о том, что РФ вывозит своих дипломатов и членов их семей из Украины.

"Интерфакс" направил подобный запрос в российское посольство в Киеве. Там агентству заявили, что по данному вопросу "комментариев не дают".

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщило об эвакуации российских дипломатов из консульств в Киеве и во Львове. 5 января Украину якобы покинули 18 человек, "в основном дети и жены российских дипломатов". После этого еще около 30 человек выехали из Киева и Львова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2022, 19:13
    Гость: d

    тем временем на украину самолетами прибыли Военные из британии и оружие - для войны с русскими.
    окупанты обеспокоены возможной потерей захваченных земель...
    ну как бритиши будут "воевать" мы уже знаем - смажут пятки после первого выстрела.

  2. 18.01.2022, 17:32
    Гость: Репа

    А вы думаете или точно знаете, что там до сего дня ходят по нужде на улицу за угол хаты???
    Недалекие люди и сеют всякую чушь. Идите вместо Кисилева на ТВ, там вам самое место.

  3. 18.01.2022, 16:26
    Гость: Удивляет не это

    Удиляет то что в это еще многие не верят , глядя на жизнь вокруг . А может и хуже , привыкли что так и должно быть , главное с голоду дескать не помираем и хорошо...

  5. 18.01.2022, 16:09
    Гость: Ну, видишь сам:

    Демонстраций, митингов нет. народ работает, лишних вопросов не задает. Значит, вышеозначенные свои деньги не зря получают. А вот за что получали свои деньги райкомовская и обкомовская челядь, если за СССР не вышел ни один человек?

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