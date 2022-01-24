Мировую историю предложили преподавать без акцента на истории Европы

12:51 24.01.2022

Авторы новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории решили не делать акцент на истории Европы, чтобы российские школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом «Ведомостям» заявил академик РАН, глава рабочей группы по разработке концепции Александр Чубарьян.

Авторы концепции считают нужным отойти от «европоцентризма» и вместо этого больше уделять внимание истории Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил Чубарьян. Академик пояснил, что в курс хотят включить также и историю стран СНГ, Балтии, которые в данный момент занимаются «выработкой своей идентичности», что вызвало дискуссию во время проработки вопроса.

Концепция, разработка которой почти окончена, определяет главные подходы к преподаванию всеобщей истории и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий, которые должны знать школьники.

Стандарт дает лишь минимальный перечень событий, поэтому педагогам при разработке своей рабочей программы предстоит самостоятельно находить баланс между историей Европы и других частей света. Как отмечается, на базе историко-культурного стандарта будет создано новое поколение учебников, пояснил Александр Чубарьян.

Авторы концепции намереваются получить отзывы в Российском историческом обществе, Российском военно-историческом обществе, Российской академии образования, МГУ и РГГУ, а в конце апреля отправить доработанный текст в Минпросвещения.