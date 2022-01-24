Мировую историю предложили преподавать без акцента на истории Европы
Авторы новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории решили не делать акцент на истории Европы, чтобы российские школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом «Ведомостям» заявил академик РАН, глава рабочей группы по разработке концепции Александр Чубарьян.
Авторы концепции считают нужным отойти от «европоцентризма» и вместо этого больше уделять внимание истории Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил Чубарьян. Академик пояснил, что в курс хотят включить также и историю стран СНГ, Балтии, которые в данный момент занимаются «выработкой своей идентичности», что вызвало дискуссию во время проработки вопроса.
Концепция, разработка которой почти окончена, определяет главные подходы к преподаванию всеобщей истории и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий, которые должны знать школьники.
Стандарт дает лишь минимальный перечень событий, поэтому педагогам при разработке своей рабочей программы предстоит самостоятельно находить баланс между историей Европы и других частей света. Как отмечается, на базе историко-культурного стандарта будет создано новое поколение учебников, пояснил Александр Чубарьян.
Авторы концепции намереваются получить отзывы в Российском историческом обществе, Российском военно-историческом обществе, Российской академии образования, МГУ и РГГУ, а в конце апреля отправить доработанный текст в Минпросвещения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну так и ваши синайские б-ги тоже с программированием были не очень знакомы...
История с точки зрения трудящихся?
Но история последних 2000 лет есть история развития христианства. Причем тут "поклонение" кому то.
Миллеры вам не ндравяцца. А на Руси тогда была своя наука-история? Какая страна в Европе ,гос-во, первым,стало христианским? Франция,495г. Не считая Византии,ессно.
Играли они роль? Ещё бы. Забыли,что под словом"цивилизация" считалось тогда все,рожденное и идущее в русле христианства? Ваши перуны изобрели компьютер,хоть берестяной? А не хотите ли быть принесенным в жертву Баалу?
А че так?
Язычники пламенные идрить ,молоть языком хреновину
Да, верно, много есть забавного в истории. Вот взяли и исковеркали русский язык, размешали его с польским, добавили словечек из разных концов Австро-Венгрии и - восторг! - получился кошмар, называемый мовой. С ней так хорошо прыгать на майдане до полного отпадения Крыма и трещины в районе Донбасса.
Немецкие историки?! Бу-га-га!
Об уровне исторических работ Миллера говорит название издаваемого им журнала - «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащия». Мало его Ломоносов дубасил.