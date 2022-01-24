Мировую историю предложили преподавать без акцента на истории Европы

Фото с сайта Pixabay.com

Авторы новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории решили не делать акцент на истории Европы, чтобы российские школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом «Ведомостям» заявил академик РАН, глава рабочей группы по разработке концепции Александр Чубарьян.

Авторы концепции считают нужным отойти от «европоцентризма» и вместо этого больше уделять внимание истории Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил Чубарьян. Академик пояснил, что в курс хотят включить также и историю стран СНГ, Балтии, которые в данный момент занимаются «выработкой своей идентичности», что вызвало дискуссию во время проработки вопроса.

Концепция, разработка которой почти окончена, определяет главные подходы к преподаванию всеобщей истории и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий, которые должны знать школьники.

Стандарт дает лишь минимальный перечень событий, поэтому педагогам при разработке своей рабочей программы предстоит самостоятельно находить баланс между историей Европы и других частей света. Как отмечается, на базе историко-культурного стандарта будет создано новое поколение учебников, пояснил Александр Чубарьян.

Авторы концепции намереваются получить отзывы в Российском историческом обществе, Российском военно-историческом обществе, Российской академии образования, МГУ и РГГУ, а в конце апреля отправить доработанный текст в Минпросвещения.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.01.2022, 20:14
    Гость: О чем витийствуете, свидетели Перуна?

    Но история последних 2000 лет есть история развития христианства. Причем тут "поклонение" кому то.
    Миллеры вам не ндравяцца. А на Руси тогда была своя наука-история? Какая страна в Европе ,гос-во, первым,стало христианским? Франция,495г. Не считая Византии,ессно.
    Играли они роль? Ещё бы. Забыли,что под словом"цивилизация" считалось тогда все,рожденное и идущее в русле христианства? Ваши перуны изобрели компьютер,хоть берестяной? А не хотите ли быть принесенным в жертву Баалу?
    А че так?
    Язычники пламенные идрить ,молоть языком хреновину

  4. 24.01.2022, 19:45
    Гость: ha

    Да, верно, много есть забавного в истории. Вот взяли и исковеркали русский язык, размешали его с польским, добавили словечек из разных концов Австро-Венгрии и - восторг! - получился кошмар, называемый мовой. С ней так хорошо прыгать на майдане до полного отпадения Крыма и трещины в районе Донбасса.

  5. 24.01.2022, 19:18
    Гость: иван з.

    Немецкие историки?! Бу-га-га!
    Об уровне исторических работ Миллера говорит название издаваемого им журнала - «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащия». Мало его Ломоносов дубасил.

Все комментарии (31)
Выбор читателей
Александр Дугин: «НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чт
«НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чтобы опротестовать это по-настоящему»
Почему визги о «российской агрессии» - это абсолютная ложь?
Как понять слова Кудрина о худшей жизни в СССР
Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда
Избранное
Свободный полет «Вместе. Часть 2»
Дмитрий Ревякин вспомнил о Владимире Маяковском в «Горбушке»
Свободный полет feat. Альберт Кувезин «Старый ворон»
Космическая наука и прогресс
«Кто бы из претендентов ни победил на выборах, он столкнётся с реальной перспективой отвержения другим кандидатом исхода выборов»
«В СССР секса не было», или Чем грозят обществу избытки свободы в личной жизни народа: альтернативный фронт работы для ювенальной юстиции
Подробно о язве двенадцатиперстной кишки
Война в Сирии вновь разгорается
Найк Борзов, 20 мая, ГлавКлуб
Рецензия на фильм «Человек Божий»: Счастье — это сердце, ставшее престолом Господа
Чиж внес никому не нужный вклад в арт-рок