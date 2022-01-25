ФСИН потребовала заменить условный срок на реальный брату Навального
Уголовно-исполнительная инспекция направила представление в Люблинский суд Москвы о замене условного срока на реальный Олегу Навальному (брат оппозиционера Алексея Навального).
Карточка соответствующего дела появилась на официальном портале московских судов.
По информации ТАСС, это связано с тем, что Олег Навальный не исполняет должным образом ограничения, наложенные на него судом по делу о нарушении санитарных норм.
При ходатайство ФСИН имеет следующую формулировку: «Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ)».
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особенно гуманитарных вузов. Там можно целыми кафедрами на зону отправлять. Пиндосня пустила глубокие корни среди псевдоинтеллигенции.
Надо срочно чистить!
за брата,отец за сына,жена за мужа,сестра за брата-ничего не меняется в государстве.И всё ради власти.
Хуже спятившего шалкета - только активный спятивший шалкет.
Этож надо 22 года у власти не считая прикорытничества в святые 90-е, а запомнился от него только кашель прямых линий.
наплодили мы сами,вольно или по недомыслию,ходя или не ходя на выборы...
Почему?