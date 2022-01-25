ФСИН потребовала заменить условный срок на реальный брату Навального

15:18 25.01.2022

Уголовно-исполнительная инспекция направила представление в Люблинский суд Москвы о замене условного срока на реальный Олегу Навальному (брат оппозиционера Алексея Навального).

Карточка соответствующего дела появилась на официальном портале московских судов.

По информации ТАСС, это связано с тем, что Олег Навальный не исполняет должным образом ограничения, наложенные на него судом по делу о нарушении санитарных норм.

При ходатайство ФСИН имеет следующую формулировку: «Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ)».