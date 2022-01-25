Зять Назарбаева вновь выдвинут в совет директоров «Газмпрома»

18:40 25.01.2022

На годовом собрании в 2022 году правительство для переизбрания выдвинуло в совет директоров «Газпрома» тот же список кандидатов, что и годом ранее.

В качестве одного из трех независимых директоров в список вошел зять Нурсултана Назарбаева, председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев. Также вошли ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в совет номинированы глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента Виктор Зубков, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак.