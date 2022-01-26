В Госдуме не исключили возможности поставок оружия ДНР и ЛНР

15:42 26.01.2022

В комитете Госдумы по обороне не исключили возможности начала поставок оружия самопровозглашенным республикам Донбасса.

«Я допускаю вероятность того, что мы можем в рамках военно-технического ответа, а это один из пунктов наших предложений по гарантиям безопасности, провести данные действия - поставки отдельных видов вооружения в ДНР и ЛНР», - приводит «Интерфакс» слова зампредседателя комитета Юрия Швыткина.

При этом он отметил, что речи о пересечении границы военнослужащими Вооруженных сил РФ не идет. Также Швыткин отметил необходимость защищать граждан России, как проживающих России, так и живущих в Донбассе, и добавил, что в ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян.

«Вместе с тем, та эскалация напряженности, которая сегодня инициирована странами НАТО, одновременно вместе с Украиной, показывает возможность провокационных действий с их стороны. Мы не можем оставаться безучастными в данном вопросе. В то время, когда страны НАТО вооружают и милитаризуют полностью соответствующим вооружением ВСУ Украины в одностороннем порядке, смотреть как это происходит сквозь пальцы мы не имеем права, иначе поставим под угрозу жизни и безопасности граждан России», - заявил он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден не исключил вероятности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае «российского вторжения» на Украину.