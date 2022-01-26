В Госдуме не исключили возможности поставок оружия ДНР и ЛНР
В комитете Госдумы по обороне не исключили возможности начала поставок оружия самопровозглашенным республикам Донбасса.
«Я допускаю вероятность того, что мы можем в рамках военно-технического ответа, а это один из пунктов наших предложений по гарантиям безопасности, провести данные действия - поставки отдельных видов вооружения в ДНР и ЛНР», - приводит «Интерфакс» слова зампредседателя комитета Юрия Швыткина.
При этом он отметил, что речи о пересечении границы военнослужащими Вооруженных сил РФ не идет. Также Швыткин отметил необходимость защищать граждан России, как проживающих России, так и живущих в Донбассе, и добавил, что в ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян.
«Вместе с тем, та эскалация напряженности, которая сегодня инициирована странами НАТО, одновременно вместе с Украиной, показывает возможность провокационных действий с их стороны. Мы не можем оставаться безучастными в данном вопросе. В то время, когда страны НАТО вооружают и милитаризуют полностью соответствующим вооружением ВСУ Украины в одностороннем порядке, смотреть как это происходит сквозь пальцы мы не имеем права, иначе поставим под угрозу жизни и безопасности граждан России», - заявил он.
Напомним, ранее президент США Джо Байден не исключил вероятности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае «российского вторжения» на Украину.
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"Да больше нечего Украине делать - наступать на эти разграбленные бантустаны! И еще, оказывается, с Джвелинами и английскими гранатометами наперевес! ЗАЧЕМ?!!!"
Здесь все возможно. Разве из уст представителей украинской элиты не звучат призывы решить вопрос Донбасса радикальным образом? И если эти территории такие разграбленные и ненужные, зачем объявлять экономическую блокаду? Порошенко покупал уголь в ДНР - он изменник родины. В общем как американцы решат, так и будет
Россия стремится избегать войны с Украиной, начиная с 2014 г. Боится поссорить народы, точнее один народ. Войне были бы рады американцы. Они о ней пишут и смакуют эту тему начиная с того же 2014 г.
Россия ведь тоже могла бы не воевать, а в случае провокации, объединившись с Белоруссией, объявить санкции Украине, разорвать с ней все даже левые экономические связи. Может это было бы лучше войны. Но в результате этого может пострадать прежде всего простой народ, а те три процента, которые всегда хорошо жили на Украине, не пропадут, в крайнем случае уедут куда-нибудь в Польшу или Англию.
Санкции лучше войны, но и они не есть что-то идеальное в этой ситуации. Но и бездействие в данном случае возможно не во всех ситуациях. Должна быть не санкции и не война, а хорошо проработанная операция по освобождению страны от вражеской оккупации
Да что они мнутся, как институтки. Надо , пора пересекать границы , вводить войска, вооружение и помогать Донбассу громить эту бандеровскую сволочь, гнать их до польской границы! Хватит уже мямлить!!
Спонсор террористов, поставляющие оружие незаконным вооруженным формированиям....санкции усилятся кратно.Бинго.