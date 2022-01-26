В Госдуме не исключили возможности поставок оружия ДНР и ЛНР

В комитете Госдумы по обороне не исключили возможности начала поставок оружия самопровозглашенным республикам Донбасса.

«Я допускаю вероятность того, что мы можем в рамках военно-технического ответа, а это один из пунктов наших предложений по гарантиям безопасности, провести данные действия - поставки отдельных видов вооружения в ДНР и ЛНР», - приводит «Интерфакс» слова зампредседателя комитета Юрия Швыткина.

При этом он отметил, что речи о пересечении границы военнослужащими Вооруженных сил РФ не идет. Также Швыткин отметил необходимость защищать граждан России, как проживающих России, так и живущих в Донбассе, и добавил, что в ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян.

«Вместе с тем, та эскалация напряженности, которая сегодня инициирована странами НАТО, одновременно вместе с Украиной, показывает возможность провокационных действий с их стороны. Мы не можем оставаться безучастными в данном вопросе. В то время, когда страны НАТО вооружают и милитаризуют полностью соответствующим вооружением ВСУ Украины в одностороннем порядке, смотреть как это происходит сквозь пальцы мы не имеем права, иначе поставим под угрозу жизни и безопасности граждан России», - заявил он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден не исключил вероятности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае «российского вторжения» на Украину.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2022, 17:19
    Гость: err

    Комитет по обороне ГД анонсировал новую гуманитарную миссию "Танк в каждый двор", она придет на смену предыдущей акции "Град" у подъезда". Главная цель - избежать случайных попаданий снарядов и ракет карателей ВСУ по домам жителей Донецка и Луганска

  2. 26.01.2022, 17:14
    Гость: Гость

    "Да больше нечего Украине делать - наступать на эти разграбленные бантустаны! И еще, оказывается, с Джвелинами и английскими гранатометами наперевес! ЗАЧЕМ?!!!"
    Здесь все возможно. Разве из уст представителей украинской элиты не звучат призывы решить вопрос Донбасса радикальным образом? И если эти территории такие разграбленные и ненужные, зачем объявлять экономическую блокаду? Порошенко покупал уголь в ДНР - он изменник родины. В общем как американцы решат, так и будет

  3. 26.01.2022, 16:52
    Гость: Гость

    Россия стремится избегать войны с Украиной, начиная с 2014 г. Боится поссорить народы, точнее один народ. Войне были бы рады американцы. Они о ней пишут и смакуют эту тему начиная с того же 2014 г.
    Россия ведь тоже могла бы не воевать, а в случае провокации, объединившись с Белоруссией, объявить санкции Украине, разорвать с ней все даже левые экономические связи. Может это было бы лучше войны. Но в результате этого может пострадать прежде всего простой народ, а те три процента, которые всегда хорошо жили на Украине, не пропадут, в крайнем случае уедут куда-нибудь в Польшу или Англию.
    Санкции лучше войны, но и они не есть что-то идеальное в этой ситуации. Но и бездействие в данном случае возможно не во всех ситуациях. Должна быть не санкции и не война, а хорошо проработанная операция по освобождению страны от вражеской оккупации

  4. 26.01.2022, 16:36
    Гость: Гость

    Да что они мнутся, как институтки. Надо , пора пересекать границы , вводить войска, вооружение и помогать Донбассу громить эту бандеровскую сволочь, гнать их до польской границы! Хватит уже мямлить!!

  5. 26.01.2022, 16:30
    Гость: Ослябя

    Спонсор террористов, поставляющие оружие незаконным вооруженным формированиям....санкции усилятся кратно.Бинго.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
Национальное предательство: как Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
© KM.RU, Алексей Белкин
В Минздраве объяснили отсутствие данных о смертности среди привитых
© KM.RU, Алексей Белкин
Россия не станет терпеть, если ее граждан будут атаковать на Украине
В чём главная трагедия Назарбаева и урок всем автократам?
Избранное
Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев
«Марсианские хроники»: кто есть кто в битве за Красную планету?
Афганистан и Россия: воевать нельзя смириться
«Борзые и тупорылые»: Вадим Самойлов сказал всю правду о Ельцин-центре
Погодные условия не помеха: в российской армии проходят занятия по боевой подготовке
«Изучение истории СССР позволяет утверждать, что Советский Союз в 1971 году превосходил РФ образца 2021 года по многим показателям»
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
Сергей Черняховский. Америка: кризис мечты и трансформация ментальности
Медийные образы Лукашенко и Тихановской
Найк Борзов, 20 мая, ГлавКлуб
Обновить потолок своими руками стало как никогда просто и легко!