Производители газировки объявили о повышении цен с февраля

Сразу несколько производителей газированных напитков предупредили о повышении стоимости продукции, сообщает газета «Известия».

Так, изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля своей продукции в среднем на 6,8%, компания PepsiCo поднимет цены с 17 февраля, а «Шишкин лес» уведомил о повышении цен с 14 февраля сразу на 20%.

«Сады Придонья» намерены поднять стоимость на 8% на весь ассортимент продукции с 1 февраля. Повышения касаются одноименных соков, нектаров и морса, добавили в сети.

Повышение цен производители обосновывают ростом инфляции, тарифов, увеличением расходов на паллеты и упаковку, подорожанием топлива и введением обязательной маркировки питьевой воды. В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод согласились с этим утверждением.

В Минэкономразвития указали, что одним из основных компонентов сладких газированных напитков является сахар, а его стоимость за прошедший год на мировых рынках увеличилась на 37,5 процента. При этом за год до этого подорожание составило всего 1,2 процента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.01.2022, 14:38
    Гость: Шило

    Огласите пожалуйста, весь список производителей, повышающие цены на саою продукцию!?
    Слава ЕР и нашему Правительству!!!!

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