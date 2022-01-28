Производители газировки объявили о повышении цен с февраля
Сразу несколько производителей газированных напитков предупредили о повышении стоимости продукции, сообщает газета «Известия».
Так, изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля своей продукции в среднем на 6,8%, компания PepsiCo поднимет цены с 17 февраля, а «Шишкин лес» уведомил о повышении цен с 14 февраля сразу на 20%.
«Сады Придонья» намерены поднять стоимость на 8% на весь ассортимент продукции с 1 февраля. Повышения касаются одноименных соков, нектаров и морса, добавили в сети.
Повышение цен производители обосновывают ростом инфляции, тарифов, увеличением расходов на паллеты и упаковку, подорожанием топлива и введением обязательной маркировки питьевой воды. В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод согласились с этим утверждением.
В Минэкономразвития указали, что одним из основных компонентов сладких газированных напитков является сахар, а его стоимость за прошедший год на мировых рынках увеличилась на 37,5 процента. При этом за год до этого подорожание составило всего 1,2 процента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
.. это не химикаты , а ядохимикаты
импортные химикаты подорожали!
Огласите пожалуйста, весь список производителей, повышающие цены на саою продукцию!?
Слава ЕР и нашему Правительству!!!!
Это мое такое личное мнение.
Умилили. И с декабря, и с января, и с февраля, и далее....