Лавров назвал условие для разрыва отношений с Западом

18:42 28.01.2022

Возможный разрыв отношений не в интересах России или самого Запада. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российской прессе. Однако он возможен в том случае, если против Москвы будет принят самый жесткий санкционный пакет, включающий отключение от системы SWIFT, заявил министр.

«Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, что вот тот пакет, сопровождающийся полным отключением от финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений. Не думаю, что это в чьих-то интересах», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что провал переговоров приведет к «ответным мерам». «Если наши попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры», — подчеркнул Лавров.

Министр также напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что эти меры могут быть самыми разными, и о том, что глава государства пообещал принимать решения исходя из предложений, которые представят военные.