Лавров назвал условие для разрыва отношений с Западом

МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Возможный разрыв отношений не в интересах России или самого Запада. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российской прессе. Однако он возможен в том случае, если против Москвы будет принят самый жесткий санкционный пакет, включающий отключение от системы SWIFT, заявил министр.

«Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, что вот тот пакет, сопровождающийся полным отключением от финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений. Не думаю, что это в чьих-то интересах», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что провал переговоров приведет к «ответным мерам». «Если наши попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры», — подчеркнул Лавров.

Министр также напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что эти меры могут быть самыми разными, и о том, что глава государства пообещал принимать решения исходя из предложений, которые представят военные.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2022, 01:09
    Гость: Уточнение

    1. Объединяются не весь мир, а особо одарённые "цивилизованные", постриженные под нацистов.
    2. Их главным объединителем является международная человеконенавистническая промышленно-финансовая мафия. Почему? Русский Мир является единственным носителем ПРАВДЫ и СПРАВЕДЛИВОСТИ, чего по самую макушку жутко боится мафия, ибо они пытаются управлять миром через крывду и несправедливость. Отсюда рабовладение, феодализм, капитализм, нацизм, фашизм, троцкизм, бандеризм, скакунизм с проявлениями скотства - всё то, что направлено против нормального человека.
    3. На этот раз мафии удержать капитализм по закону времени не удаётся, поэтому, чтобы выжить всем, остальной мир постепенно и ДОБРОВОЛЬНО будет вливаться в Русский Мир, иначе придётся глотать ядерную пыль.

  2. 29.01.2022, 00:55
    Гость: Так

    Интересненько, а как быть тем, кто хочет быть гражданином Украины и ему твоя РФ (Россия), не интересна и не нужна?

  3. 29.01.2022, 00:53
    Гость: Alex203

    Возможно для эмигранта это непонятно, но в Донбассе они на своей земле. А схемка раньше работала. Затёрлась уже. На большее креатива нет?

  5. 29.01.2022, 00:19
    Гость: иноземец

    Чо то не припоминаю, чтобы какие-либо угрозы внешних "акторов" вызывали какое-либо беспокойство у большевиков и марксизма-ленинизма, как у трусливых и жадных дебилов. Они, правда, пытаются харахорится, скрывая страх.

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