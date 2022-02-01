Росстат назвал самые дорогие и дешевые для проживания города России
Росстат представил индекс стоимости жизни в российских населенных пунктах за 2021 год. Самым дорогим для проживания городом стал Анадырь (Чукотский АО), самым дешевым — Назрань (Ингушетия). Москва и Санкт-Петербург не попали в десятку самых дорогих городов, пишет "Коммерсант".
Росстат оценивал 290 городов и поселков городского типа. Учитывались цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг. При расчете стоимости жизни не брали в расчет размер среднего дохода жителей.
Топ-5 самых дорогих городов для проживания:
- Анадырь (Чукотский АО, индекс — 1,57);
- Зырянка (Якутия, 1,46) и Мирный (Якутия, 1,46);
- Палана (Камчатский край, 1,43);
- Петропавловск-Камчатский (1,41);
- Усть-Нера (Якутия, 1,37).
Топ-5 самых дешевых городов для проживания:
- Назрань (Ингушетия, индекс — 0,75);
- Магас (Ингушетия, 0,77);
- Канаш (Чувашия, 0,82);
- Малгобек (Ингушетия, 0,83), Ковылкино (Мордовия, 0,83) и Можга (Удмуртия);
- Куйбышев (Новосибирская область, 0,84), Саранск (Мордовия, 0,84), Балашов (Саратовская область, 0,84) и Ртищево (Саратовская область, 0,84).
В Анадыре набор из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Этот город становится самым дорогим пятый раз подряд.
Москва вошла во вторую десятку (индекс — 1,28), Санкт-Петербург — в четвертую десятку (1,12).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Простой: потому что зарплаты много больше, чем "дороговизна".
И еще верно, что Москва из года в год имеет дефицит бюджет в районе 500 млрд рублей.
Который покрывается из федерального бюджета.
Т.е. провинциалы оплачивают различные "московскик надбавки", строительство московских дорог, больниц, школ и тп уже в виде неоговоренного "чистого" побора.
А почему тогда вся Россия и трудовые мигранты едут в Москву и Питер,а не 10-у самых дешевых для проживания городов.
ростат?
Росстат потратил много сил и времени на как бы интересные и полезные оценки индекса стоимости товаров и услуг. Представляется, однако, что их главная цель - замаскировать глубокую разницу в жизни наших двух столиц и всех остальных мест проживания граждан России, объединяемых емким названием ПРОВИНЦИЯ.
По ценам столицы, действительно, не так уж сильно отличается от среднестатических значений по стране (Москва дороже на 28%, а Питер - всего на 12%). Однако, если одновременно учесть глубочайшее различие доходов и заработков населения, то получится совершенно другая картина. Доходы и заработки в столицах в разы выше, чем в провинции (по советскому - периферии). Поэтому жизнь в них НЕ ДОРОЖЕ, а ДЕШЕВЛЕ, чем в местах проживания подавляющегося большинства населения страны.
Руководство Росстата! Не выслуживайся перед теми, кто над тобой! Не прячь правду за красивыми квазинаучными оценками!