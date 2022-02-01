Росстат назвал самые дорогие и дешевые для проживания города России

11:06 1.02.2022

Росстат представил индекс стоимости жизни в российских населенных пунктах за 2021 год. Самым дорогим для проживания городом стал Анадырь (Чукотский АО), самым дешевым — Назрань (Ингушетия). Москва и Санкт-Петербург не попали в десятку самых дорогих городов, пишет "Коммерсант".

Росстат оценивал 290 городов и поселков городского типа. Учитывались цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг. При расчете стоимости жизни не брали в расчет размер среднего дохода жителей.

Топ-5 самых дорогих городов для проживания:

Анадырь (Чукотский АО, индекс — 1,57);

Зырянка (Якутия, 1,46) и Мирный (Якутия, 1,46);

Палана (Камчатский край, 1,43);

Петропавловск-Камчатский (1,41);

Усть-Нера (Якутия, 1,37).

Топ-5 самых дешевых городов для проживания:

Назрань (Ингушетия, индекс — 0,75);

Магас (Ингушетия, 0,77);

Канаш (Чувашия, 0,82);

Малгобек (Ингушетия, 0,83), Ковылкино (Мордовия, 0,83) и Можга (Удмуртия);

Куйбышев (Новосибирская область, 0,84), Саранск (Мордовия, 0,84), Балашов (Саратовская область, 0,84) и Ртищево (Саратовская область, 0,84).

В Анадыре набор из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Этот город становится самым дорогим пятый раз подряд.

Москва вошла во вторую десятку (индекс — 1,28), Санкт-Петербург — в четвертую десятку (1,12).