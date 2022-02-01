Росстат назвал самые дорогие и дешевые для проживания города России

Росстат представил индекс стоимости жизни в российских населенных пунктах за 2021 год. Самым дорогим для проживания городом стал Анадырь (Чукотский АО), самым дешевым — Назрань (Ингушетия). Москва и Санкт-Петербург не попали в десятку самых дорогих городов, пишет "Коммерсант".

Росстат оценивал 290 городов и поселков городского типа. Учитывались цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг. При расчете стоимости жизни не брали в расчет размер среднего дохода жителей.

Топ-5 самых дорогих городов для проживания:

  • Анадырь (Чукотский АО, индекс — 1,57);
  • Зырянка (Якутия, 1,46) и Мирный (Якутия, 1,46);
  • Палана (Камчатский край, 1,43);
  • Петропавловск-Камчатский (1,41);
  • Усть-Нера (Якутия, 1,37).

Топ-5 самых дешевых городов для проживания:

  • Назрань (Ингушетия, индекс — 0,75);
  • Магас (Ингушетия, 0,77);
  • Канаш (Чувашия, 0,82);
  • Малгобек (Ингушетия, 0,83), Ковылкино (Мордовия, 0,83) и Можга (Удмуртия);
  • Куйбышев (Новосибирская область, 0,84), Саранск (Мордовия, 0,84), Балашов (Саратовская область, 0,84) и Ртищево (Саратовская область, 0,84).

В Анадыре набор из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Этот город становится самым дорогим пятый раз подряд.

Москва вошла во вторую десятку (индекс — 1,28), Санкт-Петербург — в четвертую десятку (1,12).

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.02.2022, 14:15
    Гость: Верно!

    И еще верно, что Москва из года в год имеет дефицит бюджет в районе 500 млрд рублей.
    Который покрывается из федерального бюджета.
    Т.е. провинциалы оплачивают различные "московскик надбавки", строительство московских дорог, больниц, школ и тп уже в виде неоговоренного "чистого" побора.

  3. 01.02.2022, 14:04
    Гость: Странно

    А почему тогда вся Россия и трудовые мигранты едут в Москву и Питер,а не 10-у самых дешевых для проживания городов.

  5. 01.02.2022, 12:48
    Гость: ВВС

    Росстат потратил много сил и времени на как бы интересные и полезные оценки индекса стоимости товаров и услуг. Представляется, однако, что их главная цель - замаскировать глубокую разницу в жизни наших двух столиц и всех остальных мест проживания граждан России, объединяемых емким названием ПРОВИНЦИЯ.
    По ценам столицы, действительно, не так уж сильно отличается от среднестатических значений по стране (Москва дороже на 28%, а Питер - всего на 12%). Однако, если одновременно учесть глубочайшее различие доходов и заработков населения, то получится совершенно другая картина. Доходы и заработки в столицах в разы выше, чем в провинции (по советскому - периферии). Поэтому жизнь в них НЕ ДОРОЖЕ, а ДЕШЕВЛЕ, чем в местах проживания подавляющегося большинства населения страны.
    Руководство Росстата! Не выслуживайся перед теми, кто над тобой! Не прячь правду за красивыми квазинаучными оценками!

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«Это, безусловно, геноцид» Планы немцев на Ленинград и ленинградцев во время блокады
«Россия продемонстрировала: с США действительные договоренности невозможны»
«Оказавшись на развалинах второй сверхдержавы мира в 1992 году, мы начали ударными темпами перенимать западные "ценности" и глядеть в рот нашим многочисленным "партнёрам"»
Леонид Ивашов. Поговорили с США и Европой. Ни о чем
Избранное
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
Lanskoy «Не запрещай себе мечтать» (EP + видеоклип)
«Ни НАТО, ни США не дадут России гарантий безопасности просто потому, что возмущение России им ничем не грозит»
Партия защиты богачей выдаёт себя с головой
Как здоровый сон влияет на деятельность организма?
Сергей Черняховский. Мифологемы «особого пути» для России
Amaria «Воин света»
«Москва и москали», или «Скульптурные экскременты» власти
«Рыцари золотых унитазов - неужели это новое ненасытное племя, обезумевшее от власти и золота, полагает, что так будет вечно?»
Чарльз Дарвин и Адам Смит снова в бою
Рецепт счастья Дмитрия Маликова