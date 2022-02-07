В Кремле рассказали о грядущих переговорах Путина и Макрона

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона 7 февраля стартуют в 17:00, затем будет рабочий обед и совместная пресс-конференция. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, центральной темой переговоров станет напряженность в Европе и гарантии безопасности для России.

«Практически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для Российской Федерации. Все, что связано с этими основными проблемами», — цитируют его «Ведомости».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что ранее Путин и Макрон провели несколько телефонных переговоров, поэтому ожидается, что беседа 7 февраля будет весьма субстантивной и объемной по времени и темам для обсуждения.

Как добавил Дмитриц Песков, в настоящее время ситуация довольно сложная, чтобы ожидать «решительных переломов» в ходе одной встречи. Макрон ранее отмечал, что едет в Москву с идеями по поиску вариантов разрядки напряженности в Европе и поделится ими с Путиным.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Официальный срыв Минских соглашений: чем киевский режим отличается от террористических группировок?
© KM.RU, Петр Чайников
«Мифы о России вредят самому Западу. Разбираем громогласные заявления, публикуемые в серьезных западных СМИ»
«Штраф, тюрьма, изъятие детей»: демократы США готовят спецлагеря
«Штраф, тюрьма, изъятие детей»: демократы США готовят спецлагеря
Избранное
«День лицемерия: Стояла задача не утверждения "дня единства" 4 ноября, а демонстративного унижения людей советско-социалистического менталитета»
«Чуткая власть» против власти бандитской 
В России начат прием заказов на кросс-купе Geely Tugella
«Ешьте богатых!». Почему идеи Карла Маркса становятся все более популярны на Западе
Михаил Горевой приравнял Сергея Галанина к Сергею Есенину
Конфликт в Нагорном Карабахе: как это отражается на положении русских?
В России никто не хочет брать ответственность за массовые отравления детей
Как справиться с бессонницей?
Инструкция по самостоятельной покраске автомобиля
«Марсианские хроники»: кто есть кто в битве за Красную планету?
Игорь Саруханов, 22 октября, Vegas City Hall