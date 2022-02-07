В Кремле рассказали о грядущих переговорах Путина и Макрона

14:50 7.02.2022

Переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона 7 февраля стартуют в 17:00, затем будет рабочий обед и совместная пресс-конференция. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, центральной темой переговоров станет напряженность в Европе и гарантии безопасности для России.

«Практически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для Российской Федерации. Все, что связано с этими основными проблемами», — цитируют его «Ведомости».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что ранее Путин и Макрон провели несколько телефонных переговоров, поэтому ожидается, что беседа 7 февраля будет весьма субстантивной и объемной по времени и темам для обсуждения.

Как добавил Дмитриц Песков, в настоящее время ситуация довольно сложная, чтобы ожидать «решительных переломов» в ходе одной встречи. Макрон ранее отмечал, что едет в Москву с идеями по поиску вариантов разрядки напряженности в Европе и поделится ими с Путиным.