Дмитрий Медведев займется усовершенствованием миграционной политики

А что Хуснуллина, который на ушах стоял, чтобы закачивать в Россию ЕЩЁ минимум по 5 милллионов мигрантов в год - Хуснуллина не возьмут? А Собянина, который сам и выдвинул Хуснуллина, Собянина, который только и повторяет "Москве недостаточно мигрантов" - его тоже в комиссию возьмут? А может ещё и Беглова, у которого весь город под азербайджанской диаспорой? Неужто без них обойдутся?

Пока порадовала только фамилия Бортникова.