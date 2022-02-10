Дмитрий Медведев займется усовершенствованием миграционной политики

Дмитрий Медведев

Президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования миграционной политики. 

Новый орган возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает РБК.  

В число функций комиссии войдут:

  • анализ состояния миграционной ситуации в стране;
  • выявление внутренних и внешних угроз национальной безопасности в миграционной сфере;
  • подготовка предложений и рекомендаций Совбезу в миграционной сфере;
  • совершенствование миграционной политики и другие.

В комиссию также должны войти несколько федеральных министров, директор ФСБ Александр Бортников, президент Российской академии наук Александр Сергеев, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие. Персональный состав комиссии ее председатель должен будет утвердить в течение месяца.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2022, 05:01
    Гость: ABCD

    Это ещё что, а вот место, где стоит дом для уточки и называется "медвежий угол" станет называется "углом медвежатника".

  4. 11.02.2022, 01:19
    Гость: Жека

    Пипец метро Прокшино, там появятся таблички "Вход" и "Выход" на иврите, помимо узбекского и таджикского

  5. 11.02.2022, 00:55
    Гость: Огласите весь список комиссии, пожалуйста

    А что Хуснуллина, который на ушах стоял, чтобы закачивать в Россию ЕЩЁ минимум по 5 милллионов мигрантов в год - Хуснуллина не возьмут? А Собянина, который сам и выдвинул Хуснуллина, Собянина, который только и повторяет "Москве недостаточно мигрантов" - его тоже в комиссию возьмут? А может ещё и Беглова, у которого весь город под азербайджанской диаспорой? Неужто без них обойдутся?
    Пока порадовала только фамилия Бортникова.

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