Дмитрий Медведев займется усовершенствованием миграционной политики
Президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования миграционной политики.
Новый орган возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает РБК.
В число функций комиссии войдут:
- анализ состояния миграционной ситуации в стране;
- выявление внутренних и внешних угроз национальной безопасности в миграционной сфере;
- подготовка предложений и рекомендаций Совбезу в миграционной сфере;
- совершенствование миграционной политики и другие.
В комиссию также должны войти несколько федеральных министров, директор ФСБ Александр Бортников, президент Российской академии наук Александр Сергеев, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие. Персональный состав комиссии ее председатель должен будет утвердить в течение месяца.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это ещё что, а вот место, где стоит дом для уточки и называется "медвежий угол" станет называется "углом медвежатника".
Решили развалить всё это окончательно.
Как можно усовершенствовать то,чего нет?
Пипец метро Прокшино, там появятся таблички "Вход" и "Выход" на иврите, помимо узбекского и таджикского
А что Хуснуллина, который на ушах стоял, чтобы закачивать в Россию ЕЩЁ минимум по 5 милллионов мигрантов в год - Хуснуллина не возьмут? А Собянина, который сам и выдвинул Хуснуллина, Собянина, который только и повторяет "Москве недостаточно мигрантов" - его тоже в комиссию возьмут? А может ещё и Беглова, у которого весь город под азербайджанской диаспорой? Неужто без них обойдутся?
Пока порадовала только фамилия Бортникова.