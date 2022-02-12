Начались жесткие задержания защитников Троицкого леса в Новой Москве
В Новой Москве в субботу начались задержания защитников Троицкого леса. Об этом сообщают местные активисты в своей группе в соцсети.
По их данным, днем полиция начала жесткие задержания защитников леса. Судя по опубликованному видео, силовики повалили несколько человек в снег. Активисты полагают, что правоохранители превышают полномочия, поскольку задержанные не оказывают сопротивления.
Сейчас люди в лесу ожидают руководства вырубки с документами. Также они просят всех, у кого есть видео задержаний, а также свидетелей сообщить об этом для оказания юридической помощи, пишет Накануне.RU.
Напомним, в Троицком лесу в Новой Москве продолжается противостояние застройщиков и эко-активистов, выступающих против вырубки лесопарковой зоны ради строительства жилья и социальной инфраструктуры.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!»
А с какого перепугу полицейские в брониках? Ожидали баррикады со стрельбой? Или, что эти тетеньки и дяденьки - пенсы устроят им кровавую баню? Ну, стыдобища!
История ещё больший бумеранг.
Одно дерево вырабатывает чистейший и полезнейший коктейль из кислорода и фитонцидов, которым может дышать три человека в течении суток. Один га леса содержит около 10ооо деревьев. И этот лес находится в крупнейшем загрязнённом мегаполисе, где люди гибнут от рака и недостатка иммунитета. И этот лес спиливают. Долой!Вон из Москвы вместе с опричниной!
это мелко. Не стоит благодарности.