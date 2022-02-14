Врачи выявили у Жириновского воспалительные процессы в головном мозге

Владимир Жириновский

Врачи диагностировали у заразившегося коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге.

Об этом сообщает телеграм-канал «112». Также сообщается, что политик находится на кислородной терапии, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в пресс-службе Минздрава заявили, что госпитализированный Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.02.2022, 23:37
    Гость: ABCD

    Восемь вакцин? И какой результат он для себя ожидал? Исчисление от всех болезней и омоложение на 45 лет?
    Эти вакцины у него спровоцировали падение иммунитета, и скорее всего он уже никогда не вернётся, в его то возрасте.. Плюс бешеная вакцинация подтолкнула хронические болезни, и спровоцировала появление онкологических опухолей. Так как куча биомусора в виде мертвых РНК вирусов которые в него влили где то должны были осесть, накопится, и начать разлагаться.
    Ещё в прошлом году американские врачи вирусологи не участвующие в вакцинированной афере ВОЗ США писали, что последствия вакцинации начинают напоминать у человека то, что бывает при развитии синдрома иммунодефицита (СПИДа).
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  2. 14.02.2022, 23:09
    Гость: Гость

    "Вакцины от коронавируса изменяют ДНК человека и могут вызывать преждевременное старение"- вот наверное именно в этом и кроется ответ на вопрос, зачем все это нужно было. В смысле это же просто гениально - сократить "поголовье скота" просто уменьшив продолжительность его жизни. И получается как бы не заметно - мол сами умерли от "старости". А что - раньше люди и до тридцати не доживали, а тут уже почти 130. Да нет, на этот раз это не моя бурная фантазия - я бы до такого даже не додумалась. Слишком просто - как впрочем все гениальное. Иллюминаты "подсказали", где собака зарыта. Похоже, не зря говорили, что все уколотые долго не проживут...

  4. 14.02.2022, 20:15
    Гость: ЛДПР - это партия одного лидера - без идеологии, без цели и

    Будто к ЕР есть идеология , цель...

  5. 14.02.2022, 20:12
    Гость: В.

    Специально выдумывают нечто, чтобы не подумали плохого за вакцинацию.
    За четыре дня, эта уже седьмая байка про Жириновского.

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