Врачи выявили у Жириновского воспалительные процессы в головном мозге

Восемь вакцин? И какой результат он для себя ожидал? Исчисление от всех болезней и омоложение на 45 лет?

Эти вакцины у него спровоцировали падение иммунитета, и скорее всего он уже никогда не вернётся, в его то возрасте.. Плюс бешеная вакцинация подтолкнула хронические болезни, и спровоцировала появление онкологических опухолей. Так как куча биомусора в виде мертвых РНК вирусов которые в него влили где то должны были осесть, накопится, и начать разлагаться.

Ещё в прошлом году американские врачи вирусологи не участвующие в вакцинированной афере ВОЗ США писали, что последствия вакцинации начинают напоминать у человека то, что бывает при развитии синдрома иммунодефицита (СПИДа).

«Ученые предупредили об опасности антител после перенесенного коронавируса"

«Ученые предупредили об опасности антител после перенесенного коронавируса"

JTM: ученые из США доказали способность антител после COVID-19 атаковать здоровые клетки

Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе доказали, что антитела, появляющиеся у переболевших коронавирусом людей, представляют опасность для здоровья.

Спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19 у пациентов может сформироваться повышенный уровень антител, способных работать неправильно. По словам специалистов, у 177 медицинских работников, переболевших коронавирусом до создания вакцин, и вакцинированных, в течение полугода обнаруживали стойкие антитела, обладающие способностью атаковать здоровые клетки организма и вызывать хронические воспаления.