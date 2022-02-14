Врачи выявили у Жириновского воспалительные процессы в головном мозге
Врачи диагностировали у заразившегося коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге.
Об этом сообщает телеграм-канал «112». Также сообщается, что политик находится на кислородной терапии, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжелое.
Ранее в пресс-службе Минздрава заявили, что госпитализированный Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Восемь вакцин? И какой результат он для себя ожидал? Исчисление от всех болезней и омоложение на 45 лет?
Эти вакцины у него спровоцировали падение иммунитета, и скорее всего он уже никогда не вернётся, в его то возрасте.. Плюс бешеная вакцинация подтолкнула хронические болезни, и спровоцировала появление онкологических опухолей. Так как куча биомусора в виде мертвых РНК вирусов которые в него влили где то должны были осесть, накопится, и начать разлагаться.
Ещё в прошлом году американские врачи вирусологи не участвующие в вакцинированной афере ВОЗ США писали, что последствия вакцинации начинают напоминать у человека то, что бывает при развитии синдрома иммунодефицита (СПИДа).
«Ученые предупредили об опасности антител после перенесенного коронавируса"
«Ученые предупредили об опасности антител после перенесенного коронавируса"
JTM: ученые из США доказали способность антител после COVID-19 атаковать здоровые клетки
Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе доказали, что антитела, появляющиеся у переболевших коронавирусом людей, представляют опасность для здоровья.
Спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19 у пациентов может сформироваться повышенный уровень антител, способных работать неправильно. По словам специалистов, у 177 медицинских работников, переболевших коронавирусом до создания вакцин, и вакцинированных, в течение полугода обнаруживали стойкие антитела, обладающие способностью атаковать здоровые клетки организма и вызывать хронические воспаления.
"Вакцины от коронавируса изменяют ДНК человека и могут вызывать преждевременное старение"- вот наверное именно в этом и кроется ответ на вопрос, зачем все это нужно было. В смысле это же просто гениально - сократить "поголовье скота" просто уменьшив продолжительность его жизни. И получается как бы не заметно - мол сами умерли от "старости". А что - раньше люди и до тридцати не доживали, а тут уже почти 130. Да нет, на этот раз это не моя бурная фантазия - я бы до такого даже не додумалась. Слишком просто - как впрочем все гениальное. Иллюминаты "подсказали", где собака зарыта. Похоже, не зря говорили, что все уколотые долго не проживут...
возможно хотел омолодиться. вот и результат.
прецеденты уже были.
Будто к ЕР есть идеология , цель...
Специально выдумывают нечто, чтобы не подумали плохого за вакцинацию.
За четыре дня, эта уже седьмая байка про Жириновского.