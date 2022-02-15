С Байконура запустили ракету «Союз» с грузовым кораблем для МКС

Фото с сайта wikimedia.org

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-19» стартовала с космодрома Байконур. Об этом говорится в релизе «Роскосмоса». Корабль вышел на орбиту и пристыкуется к Международной космической станции 17 февраля.

Ракета была запущена, как и ожидалось изначально, в 07:25 по Москве. Отмечается, что сближение корабля с МКС и причаливание к модулю «Поиск» планируется провести в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажа станции, космонавтов «Роскосмоса» Антона Шкаплерова и Петра Дуброва. Стыковка корабля со станцией намечена на 10:06 по Москве 17 февраля.

На странице «Роскосмоса» в Twitter сообщается , что солнечные батареи и антенны грузового корабля раскрылись, пуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Грузовой корабль доставит на МКС 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и около 1600 кг оборудования и материалов, в том числе ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, еду и прочее.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2022, 13:15
    Гость: ракета Союз которого нет

    Главное чтобы долетела, а то будет бороздить просторы океана.

  4. 15.02.2022, 11:37
    Гость: Пилот

    Нужно было вместе с грузом еще и российского космонавта номер один Рогозина в противогазе запихнуть и дать ему разрешене медкомисии на полет по блату как руководителю.

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