В московском метро двое мужчин напали на полицейских

12:44 18.02.2022

В Москве на станции метро «Тульская» на сотрудников полиции напали двое мигрантов после того, как стражи порядка потребовали предъявить документы, пишет Znak.com со ссылкой на московское управление СКР.

В ответ на требование последовать в комнату полиции один мужчина стал толкать полицейских. Когда его стали задерживать, второй мужчина набросился на правоохранителей, нанес одному из них удар ногой в грудь, второму — несколько ударов рукой по голове.

По предварительным данным, нападавшие — мигранты из Таджикистана. Сейчас оба подозреваемых задержаны.

По данному факту возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ).