В московском метро двое мужчин напали на полицейских
В Москве на станции метро «Тульская» на сотрудников полиции напали двое мигрантов после того, как стражи порядка потребовали предъявить документы, пишет Znak.com со ссылкой на московское управление СКР.
В ответ на требование последовать в комнату полиции один мужчина стал толкать полицейских. Когда его стали задерживать, второй мужчина набросился на правоохранителей, нанес одному из них удар ногой в грудь, второму — несколько ударов рукой по голове.
По предварительным данным, нападавшие — мигранты из Таджикистана. Сейчас оба подозреваемых задержаны.
По данному факту возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ).
Комментарии читателей Оставить комментарий
"На минувшей неделе Лента.Ру рассказала, как в московском районе Царицыно при задержании двух иностранцев из Средней Азии, выпивавших на детской площадке, пострадали двое полицейских. Приезжие оказали активное сопротивление – они напали на силовиков и у одного из них даже отобрали дубинку. Одному из патрульных пришлось достать оружие и пригрозить открыть огонь. В итоге один хулиган был задержан, второму удалось сбежать. Полицейские были госпитализированы с травмами." Ну вот опять полицейских лупят)) Ваву сделали блюстителям порядка)) Обидели)) А действовать надо просто, без церемоний!! Чуть только наглость и борзота замечены со стороны мигрантов- пусть хорошенько получат дубинкой!! Пошло дальнейшее обострение- уже пистолет должен идти в ход!
А нельзя такое теперь допускать!! Чтобы слабосильные сотрудники органов охраняли порядок в местах, где они могут столкнуться с мигрантами. Теперь вполне могут массовые нападения мигрантов на силовиков начаться с целью захвата оружия. Вот тогда Россия завоет. Нужно понимать- в России находится целая армия головорезов. И реагировать на этот факт нужно соответственно. Доигралась продажная власть!!
Так пропаганда в ЦА воет- завывает- старается- рассказывает, какой страшный ущерб злая Россия нанесла азиатам, как объедала их- опивала, как последнюю крошку хлеба изо рта вырывала, как таланты великие местные душила в ЦА (куда там Пушкиным- Достоевским- Эдисонам- Безосам!!) Как Россия разрушила великие перспективы развития ЦА. Каждый мигрант считает, что он сейчас имел бы на счету триллионы долларов и по десятку компаний калибра Амазона или Гугла. Только вот злобный русский народ им напакостил. Так что азиаты считают, что они всего лишь возвращают себе награбленное- причем всего лишь крошеную его долю. Так что представьте- что мигранты к Вам ощутят- если Вы попытаетесь им помешать. Они Вас на клочки порвут!!
хуснуллина в отставку!!!!!
из видео видно, что полицаи не владеют
приемами рукопашного боя, да вообще никакими приемами,двое не могут справиться с одним.
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Точно так, менты действовали непрофессионально, один даже растерялся. Стрелять нужно сразу если от нарушителя идет агрессия .И суды должны быть по разбору задержаных , но не советские.