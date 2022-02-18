Суд отказал в конфискации миллиардных активов экс-сотрудника ФСБ

14:25 18.02.2022

Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры, которая пыталась добиться конфискации 62 земельных участков и семи домов у родственников бывшего сотрудника "банковского" отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ РФ Андрея Васильева. Он обвинялся в особо крупном мошенничестве, но был освобожден от уголовной ответственности по истечении срока давности в декабре прошлого года.

Ранее районный суд признал неподтвержденными покупками лишь малую часть активов Васильевых — 28 из 90 земельных участков и один из восьми домов в Подмосковье. Генпрокуратура подготовила длинный список принадлежащих родственникам Васильева объектов недвижимости и попросила Мосгорсуд пересмотреть решение районного суда, полагая, что все объекты были приобретены благодаря коррупционным связям экс-сотрудника ФСБ и поэтому подлежат конфискации, пишет "Коммерсант".

Мосгорсуд в целом признал обоснованными выводы районного судьи Евгения Яблокова, согласно которым конфискации подлежало только недвижимое имущество, поступившее в семью с момента принятия 1 января 2013 года "антикоррупционного" закона №230, обязавшего госслужащих и членов их семей декларировать свои крупные приобретения, до 19 марта 2014 года, когда Андрей Васильев был уволен из ФСБ. Таким образом, претензия Генпрокуратуры была отклонена.

Майор Васильев обвинялся следователями в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном вместе с экс-начальником "банковского" отдела ФСБ Кириллом Черкалиным и отставным заместителем руководителя управления "К" Дмитрием Фроловым.

На стадии предварительного следствия СКР обнаружил у Васильева и его родственников дорогостоящие активы и добился судебного ареста этого имущества. В списке помимо многочисленной недвижимости оказались Lexus LX450D, коллекция из 17 экземпляров преимущественно золотых наручных часов брендовых марок и личные сбережения на сумму около 7 млн долларов. Общая стоимость арестованного, по данным Генпрокуратуры, составила около 1 млрд 159 млн рублей.