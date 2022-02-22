Совет Федерации дал разрешение на использование ВС РФ за рубежом

21:17 22.02.2022

Совет Федерации дал согласие президенту России на использование вооруженных сил РФ за пределами страны. Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты парламента.

"Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", - цитирует постановление ТАСС.

Совет Федерации, давая согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом, исходит из того, что в ДНР и ЛНР будут направлены миротворческие силы, заявила на заседании палаты спикер СФ Валентина Матвиенко.

Она добавила, что использование ВС РФ за рубежом будет направлено, в частности, на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.

Документ вступает в силу с момента его принятия.