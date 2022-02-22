Совет Федерации дал разрешение на использование ВС РФ за рубежом
Совет Федерации дал согласие президенту России на использование вооруженных сил РФ за пределами страны. Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты парламента.
"Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", - цитирует постановление ТАСС.
Совет Федерации, давая согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом, исходит из того, что в ДНР и ЛНР будут направлены миротворческие силы, заявила на заседании палаты спикер СФ Валентина Матвиенко.
Она добавила, что использование ВС РФ за рубежом будет направлено, в частности, на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.
Документ вступает в силу с момента его принятия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
хозяин попросил. попробуй отказать!
Хорошая новость!
Первый Ударный добровольческий корпус будет сформирован из членов Госдумы и членов Совета Федерации. Совершеннолетние дети этих членов подлежат зачислению в тыловые службы и службы обеспечения. В ближайшее время будет создан отдельный женский добровольческий пулеметный батальон во главе: Командир батальона: бывший Председатель СФ РФ - Матвиенко Валентина Ивановна, начальник штаба батальона: бывший депутат Госдумы РФ: Терешкова Валентина Владимировна. Начальник разведроты: бывший депутат Госдумы РФ: Кабаева Алина Маратовна. Политрук роты: бывший депутат Госдумы РФ: Лебедев Игорь Владимирович (официальный сын Жириновского).
Таким образом войскам, выполняющим поставленную задачу, внушается ложное убеждение, что на них распространяется международно признанная неприкосновенность миротворцев. А её нет.
Видимо, Совет Федерации считает иначе.
Почему бы на Донбассе не применить российские беспилотники, ракеты и авиацию как в Сирии. Зачем туда по сообщениям идут колонны с личным составом ВС РФ, насчитали уже около 100 машин. Чтобы побольше было крови, как в ВОВ опять закидаем трупами противника. Вижу ничего у генералов не поменялось, технику нужно беречь она дорогая, её мало и она подотчетная. Попробуй потом докажи что танк сгорел на поле боя а не в металлом был сдан. Подписанием бумаги дело пока и ограничится.