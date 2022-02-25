Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки

20:34 25.02.2022

В боестолкновениях с российскими военными на территории Украины в основном участвуют не регулярные части ВС Украины, а националистические формирования, заявил на заседании Совбеза России президент Владимир Путин. Он призвал ВСУ брать власть в свои руки.

"Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик", - сказал он.

Кроме того, по его сведениям, "националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов".

Неонацисты устанавливают тяжелые вооружения в жилых кварталах и действуют, как террористы, сообщил президент.

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита, - сказал президент. - Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

В событиях на Украине, по его сведениям, участвуют и иностранные консультанты, включая американских советников, пишет "Интерфакс".